Запастись свечами и дровами в связи с возможными перебоями в подаче электроэнергии в Швейцарии предстоящей зимой призвал глава швейцарской Федеральной комиссии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль. Об этом он заявил в интервью швейцарскому изданию NZZ am Sonntag.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

«В худшем случае мы действительно должны готовиться в предстоящую зиму к отключению электричества в некоторых областях, пусть даже и на несколько часов. Поэтому, конечно, разумно иметь в доме достаточно свечей. И если у кого-то дровяная печь, тому следует запастись достаточным количеством дров», — сказал он.

Заявление Люгинбюля обсудили в мессенджере Telegram.

«Вот они, богатые страны, как нам всю жизнь втирали. За счёт чужих дармовых энергоресурсов. Халява закончилась», — добавил Дмитрий Г.

«30 лет доили Россию, жили — не тужили. А теперь, видите ли, «варвары русские» восстали, не хотят кормить Европу. Дикари эти русские», — с сарказмом пишет Наталья.

«Никогда ещё я так не ждала прихода зимы», — иронизирует Ольга.

«Добро пожаловать в средневековье, Европа», — написала Настя.

«Скоро сытый народ Швейцарии пойдёт сносить власть! Скоро!» — комментирует Надежда.

«Вот, оказывается, какой у них был план по внедрению зеленой энергетики!» — с юмором добавил Vasiliy T.

«А мозгами они не пробовали запастись?» — не выдержал Sergey.

«Европа, грейтесь сейчас, пока лето! Зимой вспоминать будете, как вам летом жарко было!» — с сарказмом написал 36 451.

«Очередной прорыв высокотехнологичной Европы! Дрова, свечи и лошади — это так экологично!» — с юмором отметил Виктор.

«Романтично-то как! У камина, при свечах», — смеется Татьяна К.

«Назло Путину отморожу уши», — написал Иосиф С.

«И оно им надо было? Как шавки все на РФ напрыгнули, теперь скулят», — добавила Svetlana.

«Какие предложения для собственников квартир? Там у всех есть камины?» — поинтересовалась Т. Каасс.

«Куда катится «цивилизованный мир»?..» — иронизирует Екатерина.

«Ну что, господа, давайте выпускать и продавать за границу керосиновые лампы?» — смеется Marta B.

Ван Гог. Крестьянка у очага. 1885

«Что же получается? Всё «процветание» Европы строилось благодаря России?» — задалась вопросом Ольга.

«Кажется, беженцы в Европу поменяют свой вектор на Россию. Или уже в Россию побегут европейцы…» — предположила Татьяна.

«Народ Европы жалко. 100%, обычным людям плевать на украинцев. А верхушка как плохо не жила, так и не будет, им вовсе плевать на обычных граждан…» — добавил Andrew.

«Европейцы, переезжайте в Россию, у нас тепло и вода есть», — призвал Серега.

«Мне вот просто интересно, как Европа собирается разгребать всё это в итоге? Ну ведь и ежу же понятно — не получилось у них всем скопом Россию шапками закидать. И СВО закончится рано или поздно с понятным итогом. Россия — сытая и в тепле. А что к тому времени от стран ЕС останется? Рожки да ножки. Народ русофобией не накормишь и не обогреешь. И всё равно ведь придется договариваться. Нет бы сейчас начать двигаться, хотя бы бочком, а они дальше и дальше в болото заходят. Непрошибаемый идиотизм», — возмутилась Елена Р.

«В швейцарских банках много денег хранится, можно ими топить», — иронизирует Владимир.

«Зима — агент Кремля», — шутит Сергей.

«Те, кто говорит, что Европе не хватит газа/угля и они зимой замерзнут, ошибаются. После закрытия энергоёмких производств газа вполне хватит для населения», — считает Сергей Н.

«Узнают цену комфортной жизни», — пишет Н. В.

«Хорошо, что хоть часов много. Сколько до весны осталось, будут точно знать», — пошутил Владимир.

«Вот это я понимаю уровень профессионализма у главы комиссии Швейцарии по энергетике! Иметь таких глав — и врагов не надо!» — подытожил Сергей З.