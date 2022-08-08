Генеральный секретарь польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Кшиштоф Соболевский сообщил, что Польша создает коалицию стран — членов Европейского союза для его реформы и «в скором времени к коалиции присоединится еще одна страна». По его словам, «обстоятельства для этого в Европе благоприятны, потому что скоро выборы пройдут и в Италии, что обещает смену правящей коалиции на правоцентристский вариант, с которыми у нас довольно хорошие отношения, так что можно сказать, что скоро в нашей досягаемости появится еще один союзник в качестве правительства, что тоже повлияет на баланс сил в ЕС».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Действительно, по последним опросам итальянские правые партии набирают большинство на предстоящих 25 сентября парламентских выборах и у них появляется хороший шанс сформировать новый кабинет министров. Предполагается, что его может возглавить глава партии «Братья Италии» Джорджа Мелони. И ее оппоненты даже пытаются пугать итальянцев перспективой, когда, по замечанию левоцентричного политика Пьера Луиджи Берсани, «если правые победят, мы отъедем в Польшу и Венгрию за одну наносекунду». Правда, слова Берсани выглядят больше публицистическим преувеличением, чем реальностью. Если кого и беспокоит прогнозируемая победа правых сил в Италии, то это Франция. Мелони неоднократно критиковала соседнюю страну, обвиняя ее в попытках «превратить Италию в филиал Парижа». В случае ее прихода к власти, отмечает в интервью портала Politico профессор парижского Sciences Po Марк Лазар, «наверняка снова начнется франко-итальянская напряженность» и президент Франции Эммануэль Макрон переориентируется на своего давнего союзника — Германию.

Реанимация дуэта Берлин — Париж в перспективе может создать PiS больше проблем, чем Варшава получит выгод от формирования в Италии правоцентристского правительства. Германия по-прежнему остается главной мишенью для нападок председателя «Права и Справедливости» Ярослава Качиньского. В беседе с журналом Sieci он высказался на тему внешней политики, подчеркнув, что Польша находится в сложной геополитической ситуации. «Мы не вписываемся в германо-российские планы господства над Европой, — сообщил Качиньский. — Независимая, субъективная, экономически, социально и военно-сильная Польша является для них препятствием. С исторической точки зрения в этом нет ничего нового. Новым является то, что мир переживает переходный период. Россия пытается восстановить империю, хотя у нее нет для этого никаких оснований». Такого рода заявления звучат в контексте отказа Европейской комиссии выделить положенные Варшаве средства из европейского Фонда восстановления экономики. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утверждает, что «деньги потекут на рубеже этого и следующего года». Но в самой PiS оптимизма не просматривается.

Piotr Drabik Ярослав Качиньский

Складывается любопытный парадокс: Польша и Россия подвергаются финансовым репрессиям со стороны Брюсселя, причем Варшава наказана даже больше. Польский бюджет лишен обещанных 35 миллиардов евро, или 160 миллиардов злотых (при том что в 2022 году правительство ожидает исполнения доходной части в размере 490 миллиардов злотых). Некоторые польские политики заявляют, что Россия теряет от санкционной политики Евросоюза меньше, хотя «механизм давления ЕС на Москву и Варшаву весьма схож». При этом в своей статье для портала Eurасtiv премьер Моравецкий требует «победить угрозу империализма внутри Европейского союза», чего не произойдет без «смены оптики — именно государства — члены, а не институты должны определять направления и приоритеты действий ЕС, поскольку именно институты создаются для государств, а не наоборот». Но станут ли итальянские правые помогать польской правящей партии в ее борьбе с институтами Евросоюза? Возможно, им покажется более интересной мысль возглавить их, а не лишать полномочий.