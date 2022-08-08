В Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всём мире», подаренный Финляндии Советским Союзом. Об этом сообщает 8 августа телекомпания Yle.

Иван Шилов ИА REGNUM Вандалы

Монумент демонтировали в связи с планами по перестройке улицы Хаканиеменранта, его передадут на хранение Художественному музею Хельсинки.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения критически оценили сообщение о сносе памятника.

«Надо заметить, финны сами всё больше и больше обостряют с нами отношения. Мы ничего не делаем плохого», — отметил Dmitri.

«Вот что значит сила СССР. Спустя столько лет до сих пор боязнь даже перед памятниками», — пишет Александр.

«Надо бы его выкупить. Я бы даже на это дело скинулся», — в свою очередь добавил Ivan V.

«Мира не хотят!» — прокомментировал еще один участник обсуждения.

«Это же сколько отваги нужно иметь для борьбы с памятниками!» — с сарказмом пишет Эльмар.

«Так ведь членам НАТО мир ни к чему. Всё логично», — комментирует Карина.

«Это как называется, что-то мне сегодня день не в радость, дай соседу сделаю гадость…» — отреагировала Елена.

«Что с финнами? Не жилось им спокойно», — недоумевает Татьяна Н.

«Мир во всем мире им не нужен…» — добавила Anastasia.

«У украинцев вследствие такого поведения Крым отвалился и остальная территория в процессе. Интересно, что отвалится у финнов», — задумалась Мария.

«Ну не хотят они мира, получат войну. Дебилы. Видимо, им наскучило мирное соседство с нами, туристы, бизнес… Ну и давай теперь делать из нас врага. А потом не жалуйтесь: «А нас за что?!» — пишет Эрнест Х.

«Это же старый американский приемчик, чтобы отвлечь население от проблем политиков, надо вытащить на обсуждение какую-то скандальную тему… Помните, как Билл Клинтон, чтобы отвлечь от скандала с Моникой, затеял войнушку? А в целом они, конечно, не правы. С соседями надо дружить всегда. Хотя бы ради своей безопасности. Власти Хельсинки подставляют и предают свой же народ», — отметила Арина.

Oleg Kiryuhin Памятник «Мир во всём мире». Хельсинки

«Да пусть демонтируют, только нам отдают. У нас есть где размещать. Пусть стоят там, где нужнее. Идиотизм финнов уже перестал вызывать даже улыбку», — не выдержала Ирина.

«Отличный тест на свой-чужой», — написал один из участников обсуждения.

«НАТО и мир несовместимы», — добавил Denis G.

«Ну так это откровенное послание, что мира не будет», — прокомментировал новость «Турист».

«Великое княжество Финляндское, пора бы вернуть нашу землю», — с сарказмом отреагировал Егор К.

«Мне вот непонятно, а зачем после такого, не только в Финляндии, вы их продолжаете пускать в страну, или опять братский народ? Вот пусть финны разберутся со своим правительством, кто принимает такие решения, а уже потом добро пожаловать. Но нет же, это другое, ты не понимаешь…» — возмутился «Бородатый Дед».

«Надо все свои подарки забрать, помимо ЛДНР!» — призвал еще один участник обсуждения.

«Надоела независимость? Тянет в родную гавань?..» — пишет один из комментирующих.

«Не живётся людям спокойно. Зачем финнам воевать?» — не понимает «Ромашка».

«Прощайте, финны, шведам приготовиться», — с юмором подытожил Евгений.