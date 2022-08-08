Банк Англии предупредил, что экономика Великобритании стремительно идет к периоду рецессии. Было принято решение увеличить ключевую ставку до 1,75 процента, чего не было с 1995 года, при этом уровень инфляции к октябрю составит более 13 процентов.

Уильям Пауэлл Фрайт. Бедность и богатство. 1888

В преддверии выборов нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании кандидаты рассказали о своем видении решения проблемы. Так, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила: «С самого первого дня я буду сокращать налоги. Я отменю повышение взносов по национальной страховке (аналог взносов в Пенсионный фонд. — Д. С.) и введу временный мораторий на взимание налога на зеленую энергию, чтобы люди тратили меньше денег на оплату энергии. Но то, чего я придерживаюсь как консерватор, — это сохранение людьми сбережений, чтобы экономика росла. Нам нужно избежать рецессии, и лучший выход — снижение налогов».

Некоторые пользователи отметили, что в странах Евросоюза действительно принимаются действия для избежания затяжной рецессии, в то время как Великобритания ищет замену премьер-министру, который сейчас отдыхает на пляже.

«Во Франции ввели ограничение цен на энергию в размере 4 процентов, повысили пенсии, увеличили пособия и выплатили финансовую помощь нуждающимся семьям, ввели ограничение на повышение арендной платы, и все это для того, чтобы противостоять кризису стоимости жизни. Тем временем в Великобритании Борис Джонсон ушел в отпуск», — написал @implausibleblog.

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Часть пользователей уверена, что снижение налогов не поможет избежать рецессии, а только освободит от их уплаты богатых друзей Консервативной партии.

«Лиз Трасс не права. Многие люди и так платят минимум или не платят налоги вообще. Снижение налоговых ставок не поможет им, а только сделает лучше тем, кому уже хорошо живется», — считает @sarahlouepsom.

Tom Witham Лиз Трасс

«Неуплата налогов сделает рецессию еще хуже. И даже если бы помогла, она же говорит о сокращении не тех налогов, которые платят нуждающиеся. Она имеет в виду корпоративные налоги, налог на прибыль, национальную страховку. Ничего из перечисленного не уменьшит последствий кризиса, с которыми столкнутся низшие слои населения», — добавила @kirsti_kean.

«Она предлагает провести политику, основанную на теории просачивания (теория предполагает, что снижение налогов на бизнес и богатых принесет пользу в долгосрочной перспективе и используется как средство стимулирования инвестиций в краткосрочном периоде. — Д. С.). Но фактически ничего не происходит. Богатые так и остаются богатыми. Нужно, чтобы в экономике циркулировало больше денег. Нужно повысить минимальную оплату труда. Богатые люди не участвуют в обращении денег. Они их прячут», — считает @BarryCPearson.

В комментариях добавили, что сокращение налогов приведет к еще большему расслоению общества и никак не скажется на экономике.

«Сокращение налогов для богатых приведет к тому, что неравенство доходов станет еще больше. И это практически не окажет никакого эффекта на экономический рост и уровень безработицы», — написал @heimbergecon.

Некоторые пользователи считают, что население само должно бороться и выживать в период кризиса стоимости жизни и для этого есть все возможности. В комментариях отметили, что, несмотря на низкий уровень безработицы, по всей стране достаточно вакансий.

«Если человек зарабатывает меньше, чем порог для налогообложения в Великобритании, то у нас есть более 1,3 млн вакансий для тех, кто в состоянии работать. Разве не стоит обратить внимание на увеличение заработка населения, а не просить правительство о помощи?» — поинтересовался @jamescoogan.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Щепотка бедности

Пользователи поделились в комментариях своими историями о том, как тяжело им приходится жить в период кризиса.

«Я забочусь о своей дочери с аутизмом круглосуточно. Я сохраняю государству 2500 фунтов в неделю, которые они могли бы тратить на проживание в специальном центре. Теперь мне приходится работать еще больше, потому что моя жена умерла. Никакой помощи от противной партии нет», — рассказал @PaulPaulpiper.

Ряд комментаторов уверен, что избежать рецессии не получится, потому что ее главным фактором является мировой кризис, который наступил из-за проведения специальной военной операции на Украине.

«Нет никакого расклада, при котором рецессии получится избежать, потому что на Украине сейчас конфликт. Меня интересует то, как мы будем с ней бороться», — прокомментировал @Jasgix01.