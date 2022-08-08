Заявление одного из основателей группы Pink Floyd — британского музыканта Роджера Уотерса о том, что президент США Джозеф Байден совершает тяжкое преступление, продолжая подливать масло в огонь украинского конфликта, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Так оно и есть. Байден — военный преступник. Он ведь сам говорил, что приказал бомбить Белград», — напомнил Дмитрий Т.

Многие пользователи были рады узнать, что такой известный музыкант нашёл в себе смелость во всеуслышание назвать вещи их настоящими именами.

«Уотерс, конечно, оказался внезапным подарком. Рад, что человек не поддался западной пропаганде и, пользуясь своей популярностью, пытается доносить до людей правду», — пишет Алексей Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что первое преступление Байдена случилось далеко до событий украинского кризиса.

«Вспомним видео, где Байден пальчиком в стол тыкал и хвастался, как он «героически» ходатайствовал о том, чтобы Запад бомбил Белград. По-моему, карьера военного преступника у Байдена началась уже тогда. А теперь, учитывая военную помощь киевскому нацистскому режиму, можно свидетельствовать, что Байден пытается переплюнуть самого себя», — подметила Дарья М.

Часть людей полагает, что Байден начинает представлять угрозу для всего мира, поэтому всё больше и больше известных людей начинает бить тревогу.

«Байден перед уходом в иной мир замутил такую дичь в этом мире! Прямо нет слов! Переплюнул всех американских президентов вместе взятых», — поделился своим мнением Михаил А.

Ряд пользователей указывает на то, что не только сам Байден, но и его родственники уже успели приложить руку к преступлениям, отчего масштаб бедствия становится катастрофическим.

«Мало того, они вместе с сыночком — отпетые уголовники! Уверен, что после успешного завершения спецоперации России на Украине уголовные дела в отношении семейки Байденов будут доведены до логического финала! А то получается, что эти преступники наворовали, выкачали из Украины все ресурсы, понастроили там биолабораторий, а теперь свалили, прихватив с собой денежки!» — написал Гамлет Ш.

(сс) Brennan Schnell Роджер Уотерс

Нашлись и те, кто уверены, что большинство адекватных людей придерживается мнения, что США — страна грабитель.

«Потому что вся политика Штатов завязана на войне. Байдену плевать на Украину. Он хочет, чтобы весь мир горел, и наживаться на этом. Потому-то он и есть — военный преступник», — указывает Даниил А.

«Всё просто: американцам нужно свалить весь кризис капитализма, невиданную инфляцию и все беды на Россию! Неважно, как мы будем называться: Российская Империя, СССР, Российская Федерация или ещё как. Мы, в понимании верхушки США, всегда будем «непослушной колонией» либо противниками и врагами! Поэтому многие начинают понимать, что происходит», — отмечает Авс А.

Напомним, 7 августа один из основателей группы Pink Floyd — британский музыкант Роджер Уотерс заявил в интервью телеканалу CNN о том, что президент США Джозеф Байден совершает тяжкое преступление, продолжая подливать масло в огонь украинского конфликта. Кроме того, Уотерс назвал российскую спецоперацию на Украине «ответом на продвижение блока (НАТО — прим. Е. К.) вплотную к границам России».