Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Америка во многих отношениях стала государством третьего мира, превратившись в посмешище, её «больше не уважают и не слушают», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«В какой-то степени он прав. США исчерпали себя, поэтому мировое господство больше за ними не закрепится никогда», — уверен Модест С.

Многие пользователи считают, что Трамп цитирует очевидные истины и не открывает, как ему кажется, глаза якобы неосведомлённым людям.

«Это и без Трампа всё понятно. С Америкой в лице гегемона можно попрощаться. Она делает всё, чтобы делать вид, что она главная, он это далеко не так», — указывает Жанна Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что, несмотря на популизм, с которым зачастую выступает Трамп, его можно записать в короткий список адекватных американских политиков, которые ещё способны разумно действовать и слышать своего собеседника.

«Трамп, наверное, единственный политик в Америке, который остался в здравом уме. Байден же просто погубит Штаты своими политическими действиями», — отмечает Анна С.

Часть людей полагает, что Трамп — лишь актёр, который хочет снова заполучить роль президента США. Граждане отмечают, что вне зависимости от того, какой президент приходит к власти в Штатах, американская элита всё равно делает то, что считает нужным, никого при этом не спрашивая.

«Трамп такой же клоун, как и Зеленский! До того, как стать президентом, Трамп был предпринимателем (главным образом в сфере недвижимости), а также шоуменом и телеведущим. Игра на публику и ничего более! Разве как-то поменялась политика Америки в мире за время правления Трампа? Как творили зло в мире, так и продолжают это делать. Трамп — актёр, а не президент», — поделилась своим мнением Анна Я.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Ряд пользователей указывает на то, что людям, кому симпатичен Трамп, не следует обольщаться, потому что этот клоун, придя снова к власти, вцепится в горло конкурентам США на мировой арене с ничуть не менее цепкой хваткой, нежели сонный Джо.

«Что будет, если Трамп победит на следующих выборах президента США? Что, он начнёт помогать нам мочить бандеровцев?! Что-то сомневаюсь. От того, кто там в Америке сидит в президентском кресле, хищная политика США не меняется», — пишет Сергей К.

«США на данный момент времени — нация упоротых зомби. Американская элита, в частности, самая упоротая из всех на планете. Именно из-за Америки этому миру может прийти каюк!» — считает Евгений М.

Нашлись и те, кто отмечает, что не стоит ждать, что Америка в самый худший момент своего существования вдруг перестанет представлять угрозу всему окружающему её миру.

«США — всё-таки великая страна, как Китай или Россия. До посмешища Штаты вряд ли скатятся. Тем более что в мире много стран-посмешищ, которых Америке никогда не превзойти. Украина, к примеру», — подметил Максим Р.

Напомним, 7 августа бывший президент США Дональд Трамп заявил в ходе своего выступления на Конференции консервативных политических действий о том, что Америка во многих отношениях стала государством третьего мира, превратившись в посмешище, её «больше не уважают и не слушают».