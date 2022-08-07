Литовская делегация во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте, которая прибыла с визитом на Тайвань, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 7 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Эстонская делегация может даже не пытаться, всё равно прилетит в КНР», — иронизирует Марат Т.

Подавляющее большинство пользователей приняло эту новость за шутку, потому что после глобального скандала, вызванного поездкой официального представителя США на Тайвань, ждёшь на острове кого угодно, но только не литовскую делегацию.

«Литовская делегация на Тайване. Звучит как анекдот!» — пишет Ольга Р.

«Что-то все молчат, как-то тихо всё. Хотя ведь новый гегемон Литва почтила Тайвань своим визитом! Китай там со смеху падает, наверное», — предполагает Дмитрий Б.

Некоторые комментаторы заметили, насколько тихо произошло приземление литовской делегации на Тайване, хотя ещё недавно весь мир был взбудоражен американской провокацией с полётом на этот остров.

«Заметьте, что на визит Пелоси со стороны Китая было очень много шума. В случае с литовской делегацией — тишина. Это, мне кажется, яркий показатель политического веса независимо государства под названием Литва», — подметил Леонид Г.

Часть людей полагает, что Литва попросту решила показать верность своему американскому хозяину, проследовав по его пути.

«Моська решила за своим хозяином-слоном повторить путь, или что это за сюр такой?» — удивляется Ева М.

«Выглядит натурально, что шавки едут вслед за своим хозяином. Нюхом чувствуют», — отметил Юрий Щ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Голос хозяина

Ряд пользователей указывает на то, что Литва — лишь первая страна из тех, кто вскоре начнёт летать на Тайвань после того, как Америка открыла туда дверь.

«Запад начал прощупывать «прецедент», понимают же, что для Китая это красная тряпка», — считает Марсель З.

«Сейчас начнут табунами на Тайвань летать, чтобы Китай лишний раз уколоть. Литва — это, конечно, смешно, но вслед за этими лимитрофами полетят и другие делегации из куда более значимых держав», — уверен Владимир Р.

Нашлись и те, кто призвал Литву не обольщаться и помнить о том, что Китай подобных жестов в свой адрес никому не прощает.

«Литва так быстро решила вписаться за дружков США? Те, кстати, сами определиться не могут. От них эта Пелоси полетела или не от них, а Литва уже лезет со своим самоваром. Что с Украиной, что тут — разжигатели войны, иначе таких и не назовешь. Представили Литвы серьёзно готовы встать против Китая? Или они надеются, что и тут их США прикроют?» — интересуется Святослав Т.

«И где только денег наскребли на поездку такую эти рыбы-прилипалы? А главное — зачем? Электробусов, что ли, в своей Литве не видели. Подтявкивание ведь дорого обходится бюджету Литвы», — написал Александр Ж.

«А зачем прилетела делегация? Что есть у Литвы, чего нет у Тайваня? Шпротов в масле?» — задаётся вопросом Мария Н.

Напомним, 7 августа министерство иностранных дел Тайваня сообщило в Twitter о том, что на остров прибыла делегация из Литвы во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте. Отмечается, что целью визита является укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах.