Скандальный визит спикера Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань с неизбежностью спровоцировал ответные меры Пекина. Часть этих мер — военные маневры военно-морских сил КНР, экономические и политические санкции против Тайбэя и США — уже начали действовать.

Taiwan Presidential Office Нэнси Пелоси во время визита на Тайвань

Каждое состоявшееся государство имеет тщательно разработанные и многовариантные планы действий на случай реализации любых сценариев, затрагивающих его интересы. Нет сомнений, что Китай, страна-цивилизация, с его великой историей и амбициозным настоящим давно подготовил свои ответы на провокации со стороны своего главного конкурента — США. Также очевидно, что эти ответы готовились в соответствии с китайским менталитетом и философией. Китай — родина Сунь-Цзы, автора знаменитого трактата «Искусство войны», написанного еще за несколько веков до нашей эры; предпринимаемые Пекином меры вполне укладываются в логику главных стратагем Сунь-Цзы — побеждать без войны, понимать замыслы противника и ломать их, навязывая свои правила, свою инициативу. Детали разработанных военно-политическим руководством Китая планов известны, скорее всего, только ему, но очевидно, что они базируются именно на китайском национальном менталитете.

Наблюдатели, ожидавшие немедленного военного ответа со стороны Пекина того, что Народно-освободительная армия КНР сразу же атакует Тайвань, собьет или перехватит самолет с высокопоставленными американскими чиновниками на борту, не учли национального фактора в этом затяжном конфликте.

(сс) William Ide Армия КНР

Китай крайне не заинтересован в военном решении тайваньской проблемы. Реакция так называемого «мирового сообщества», сформированного в основном коллективным Западом, для Пекина совершенно неважна. Не будет китайское руководство принимать во внимание и возможные экономические санкции, хотя будет учитывать их последствия. Антироссийские санкции настолько болезненно ударили по Западу, что там наблюдается рекордный рост цен и инфляции. Антикитайские санкции могут привести к окончательному экономическому и политическому краху США и их союзников, что отлично понимают в Пекине и, исходя из своего опыта с Россией, начинают понимать и на Западе.

Именно потому, что воссоединение с Тайванем имеет для КНР настолько важное, даже экзистенциальное значение, Пекин применит военную силу для воссоединения с сепаратистским островом лишь в крайнем случае, например, если независимость Тайваня признают США. Прямая военная угроза материковому Китаю, исходящая от Тайбэя при поддержке Вашингтона и его союзников даже без официального признания также неизбежно приведет к китайской специальной военной операции по демилитаризации Тайваня.

Пока КНР ограничивается широкомасштабными военно-морскими учениями с боевыми стрельбами, фактически блокировав внешние связи острова. Появляются сообщения об имитационно-тренировочной атаке сил НОАК на Тайвань. Основные силы КНР сосредоточены к юго-востоку, куда на несколько сотен миль отошла ударная авианосная группа США, прибывшая для обеспечения безопасности высокопоставленной делегации во главе с Нэнси Пелоси. Кроме того, военное командование КНР не выходит на связь со своими американскими визави, что вызывает серьезную тревогу в Вашингтоне. Тем не менее Индия и США запланировали на октябрь проведение военных учений в высокогорных районах Гималаев штата Уттаракханд вблизи индийско-китайской границы. Отношения между Китаем и Индией исторически носят конфронтационный характер, проведение учений в районе территориальных споров между двумя странами с участием США будут восприняты в Пекине как очередная провокация. Тайбэй намерен провести свои военные учения уже в сентябре. Военная эскалация, пусть даже в демонстрационных целях, будет нарастать, по крайней мере, в ближайшее время, а вместе с ней будут увеличиваться риски так называемого случайного выстрела с непредсказуемыми последствиями.

Taiwan Presidential Office Визит на Тайвань Нэнси Пелоси

Главное противостояние между США и КНР разворачивается в экономической сфере. Страны, теснейшим образом связанные между собой в торговле, расходятся в политических вопросах. Это не единичное явление — подобное наблюдается достаточно часто, в том числе на постсоветском пространстве. Но полномасштабная торговая и санкционная война между США и КНР способна похоронить мировую экономику, остановить глобальные цепочки поставок, и так пострадавшие от пандемии. В 2021 году товарооборот между Китаем и США составил более 750 млрд долл. при положительном сальдо КНР около 400 млрд, то есть более половины всего оборота. Полный разрыв торгово-экономических отношений не в интересах обеих сторон, но по китайской экономике он ударит сильнее в силу ее ориентации на экспорт и пока сохраняющейся зависимости от американского доллара как основной расчетной валюты. Тем не менее Пекин уже объявил о заморозке ряда совместных с американскими компаниями проектов, которые предполагают инвестиции в производство на территории США. Серьезных шагов по ограничению взаимной торговли Пекин пока не предпринял, и маловероятно, что они могут носить тотальный характер, поскольку ущерб для самого Китая может быть неприемлем. Тем не менее, поскольку тайваньский вопрос является для Пекина жизненно важным приоритетом, затяжная и постепенная эскалация торговых войн между Китаем и США представляется неизбежной. Быстрое избавление от взаимозависимости двух тесно связанных между собой крупнейших экономик мира невозможно.

В торгово-экономических отношениях с Тайванем, для которого КНР остается главным партнером, Пекин будет вынужден проявлять осторожность и даже определенную деликатность. Китай уже запретил экспорт песка на Тайвань, а также ввел серьезные ограничения на поставки морепродуктов. Песок не только важный материал для строительной отрасли, но и источник кварца, необходимого для производства полупроводников и чипов — основы высокотехнологичной экономики Тайваня и его экспорта. Песок не является дефицитным товаром на рынке, но кратное увеличение транспортного плеча неизбежно повлечет за собой взлет себестоимости конечной продукции и удар по конкурентоспособности тайваньской экономики. Кроме того, тайваньским компаниям еще предстоит найти продавцов и законтрактовать необходимые объемы, то есть потерять производственные темпы, что означает дополнительные убытки.

Supreme Dragon Флаги Тайваня и Китая

Экономические рестрикции КНР против Тайваня будут носить точечный и сдержанный характер: Пекину важно, чтобы население острова возложило вину за ухудшение экономической ситуации не на материковый Китай, а на свое сепаратистское руководство и Вашингтон, который его поддерживает. Это особенно важно после известных волнений в Гонконге (Сянгане). События в этом специальном административном районе КНР показали минусы концепции «одна страна — две системы», разработанной отцом китайских реформ Дэн Сяопином еще в начале 1980-х годов. Концепция предусматривает самую широкую политическую и экономическую автономию при сохранении суверенитета КНР над возвращаемыми территориями. Массовые волнения в Гонконге добавили скептицизма в отношении концепции «одна страна — две системы» и без того расколотому тайваньскому обществу. Вероятно, в ходе предстоящего осенью ХХ съезда компартии Китая она будет подвергнута ревизии в соответствии с требованиями современности. В любом случае Пекин будет вынужден проявлять сдержанность в своей риторике и экономических ограничениях против Тайваня, возлагая ответственность за неизбежные издержки на сепаратистское руководство и добиваясь лояльности населения.

Согласно данным социальных опросов, несмотря на тесные экономические связи с материком, общий язык и историю, всё больше жителей острова называют себя тайваньцами, а не китайцами. Глава сепаратистского режима Тайваня Цай Инвэнь во время провокационного визита Нэнси Пелоси говорила о тайваньском народе, а не о китайском народе Тайваня. Постепенное изменение самоидентификации населения не может не тревожить Пекин и ограничивает сроки реализации его планов по воссоединению с островом. После эвакуации чанкайшистов на Тайвань и образования там Китайской Республики (таково официальное самопровозглашенное название острова) прошло уже более 70 лет, сменилось несколько поколений, каждое из которых становится всё более прозападным и менее китайским, особенно на фоне обострения китайско-американских отношений. Пока это соотношение остается примерно равным, но говорить о стратегическом запасе времени у Пекина не приходится.