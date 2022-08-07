Блокировка официального YouTube-канала корпорации «Ростех» и последующий перенос его на альтернативный сервис — российскую площадку Rutube — стали поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 7 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Свобода слова, свобода СМИ!» — кричали на Западе с пеной у рта», — написал Максим К.

Многие пользователи справедливо заметили, что подобные «затыкания ртов» является не чем иным, как нарушением принципов демократии и свободы слова, что противоречит основным постулатам свободного общества, о которых декларируют политики на Западе.

«Какая же на Западе оказывается «офигенная» свобода слова! Которую они сразу же блокируют!» — отметила Розалия Х.

«Запад только говорит о своих ценностях, на деле же вот: показывает, что всё это только слова — водица», — подметил Юрий Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что Америка, считающая Россию своим врагом, пытается победить нас в информационной войне, запрещая любое отличное от её правящей верхушки мнение.

«Свобода слова на Западе всегда испаряется, как только она становится невыгодна правящему классу в Америке», — считает Глеб Б.

«Нормальная такая ситуация с нынешним «ютубом». Все неугодные для них каналы будут блокироваться отныне? Это точно свободная и независимая площадка, а не рупор пропаганды Белого дома?» — задаётся вопросом Диана О.

Часть людей полагает, что после запрета всех российских источников донесения правды до общественности мир окажется в ситуации, когда главный видеохостинг наполнен исключительно лживой информацией.

«Чувствую, что в ближайшее время русофобия и количество каналов с фейками на YouTube будет только расти. Особенно если учитывать, что источники правдивой информации блокируют каждый день без передыху», — поделился своим мнением Илья А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

Ряд пользователей указывает на то, что российским компаниям, чьи каналы зарегистрированы в YouTube, стоило бы задуматься о переходе на более безопасные отечественные площадки.

«Стоит уже прямо говорить — YouTube давно стал инструментом ведения войны против Российской Федерации и её союзников. Его вообще заблокировать надо по-хорошему! Пусть закрывают свои представительства в России и валят к себе восвояси!» — призывает Денис Д.

«Для «Ростеха» — это честь, что его канал кто-то посмотрел в Белом доме и решил заблокировать. Чёрный пиар — тоже пиар! Хоть и кратковременный. Ибо нужно дальше чем-то удивлять», — пишет Иван Е.

Нашлись и те, кто призвал такие корпорации, как тот же «Ростех», вкладываться и способствовать появлению в России своего независимого от Запада видеохостинга, который ни в чём не будет уступать тоталитарному YouTube.

«Я считаю, что у такой корпорации, как «Ростех», должно быть своё серверное здание доверху, набитое терафлопами, в котором таких, как Rutube, можно было с десяток разместить. Почему до сих пор не создано ничего хоть сколько-нибудь сравнимого с «ютубом» по удобству и доступности? Куда текут эти реки денег?» — спрашивает Нормунд Д.

Напомним, 7 августа пресс-служба «Ростех» сообщила о том, что корпорация получил от Google уведомление о блокировке её официального канала на видеохостинге YouTube. В компании отметили также, что переходят на альтернативный сервис — российскую площадку Rutube.