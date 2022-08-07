В течение ближайших месяцев европейским странам, скорее всего, придётся бороться с государствами Азии за сжиженный природный газ (СПГ) из России, пишет 7 августа газета Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Также отмечается, что результатом падения уровня жизни жителей Европы будет ухудшение их отношения к Украине в странах Европейского союза, а к власти могут прийти правительства, которые разрушат коалицию Запада, и это якобы является конечной целью президента РФ Владимира Путина.

Читайте также: WSJ: страны ЕС с приближением зимы будут бороться с Азией за СПГ из России

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие сравнили Евросоюз, который ввел против России санкции, с человеком, вырывшим яму другому. От антироссийских санкций, как отметили многие, страдает Запад, а Россия, по сути не вводившая ответных санкций, тут ни при чем.

«За что боролись, на то и напоролись», — написала Inna.

«Это мы ещё не начинали!» — добавил Дэн.

«О, оказывается, от России много чего зависит? Надо же… А то «сырьевой придаток, сырьевой придаток», — пишет Vladarum.

«Делать нечего России, как разваливать европейские государства. Вы и сами с этим отлично справляетесь», — отметил А. Л.

«Опять генерал Мороз во всем виноват…» — с сарказмом добавил Anatol S.

«Путин, остановись!» — смеется Остап Б.

«А что такое? Не нравится? Хотелось бы и дальше ресурсы России брать на халяву и гадить на голову? Во всем «виноват Путин»? А не вы ли [виновны]… со своей политикой вседозволенности и уничтожения России любыми путями?! Жрите снег теперь и скачите, чтоб не замёрзнуть, Украина покажет, как надо скакать», — пишет «Княгиня Ольга».

«И это только все начинается, была всего лишь разминка», — отметила Nata L.

«Держать строй! Не переобуваться! Не портите нам зиму», — с сарказмом призвала Оксана.

«Господи! Что за вырождение наций в Европе! Сами ввели санкции себе под хвост, а обвиняют, как всегда, Россию!» — не понимает Лара.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

«Вообще непонятно, при чём здесь Россия и Путин? Они же сами хотели отказаться от российских энергоресурсов, кричали об этом на всех углах и со всех трибун. Имеющий уши да услышит. Вот их и услышали», — прокомментировал Н. А.

«Путин санкции не вводил. Сами расстарались для себя любимых, а теперь ищут виноватых», — возмутилась Ирина К.

«Азия мерзнуть не будет, а вот Европа — да! За что боролись, на то и напоролись. Выбрали НАТО — так вам и надо!» — пишет Morena M.

«Смахнул скупую мужскую слезу… автор, пиши еще», — смеется Евгений.

«Ну что им можно сказать? В деле ваши любимые рыночные отношения, ничего личного — просто бизнес, и все такое. Не знаю, что им не нравится», — не без сарказма добавила Ольга К.

«За всё надо платить!» — написала Мавлюда У.

«Обвал экономики, обнищание народа, ну и, соответственно, протесты и свержение правительства — так-то это задумка Запада против нас, ради чего и санкции вводились… Всё у них пошло с точностью до наоборот. А виновата Россия», — отреагировал Дмитрий.

«Все так и будет. Зима ожидается очень «жаркой»!» — с юмором пишет Mila Z.

«Запасаемся попкорном и наблюдаем, как бумеранг возвращается в европейскую голову», — иронизирует Елена Ш.

«Европа грабила Африку, Азию, пришел черед платить по счетам…» — отметила Натали С.

«Вот понять не могу, а что им не нравится? Их же мало волновало, как мы будем переживать эти все санкции, как они отразятся на жизни людей? В открытую заявляли, что хотят, чтобы бунты поднялись и Путина свергли. Только не на тех напали», — прокомментировал новость один из участников обсуждения.

«Кто больше, господа, кто больше? Кто платит, тот и греется!» — с юмором подытожила Надежда М.