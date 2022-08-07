Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден продолжает подливать масло в конфликт на Украине, и это является тяжким преступлением. Об этом 7 августа в интервью CNN заявил один из основателей известной британской рок-группы Pink Floyd рок-музыкант Роджер Уотерс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Также музыкант отметил, что главным виновником в этом конфликте является НАТО, которое впервые подняло тему членства Украины и Грузии в альянсе в 2008 году, что и стало ныне поводом для начала спецоперации на территории Украины.

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Заявление музыканта обсудили в мессенджере Telegram.

«Есть у них ещё здравомыслящие», — написал Иван.

«Великий музыкант и настоящий человек!» — поддержал Виктор М.

«К сожалению, таких очень мало. Думающих, анализирующих и сопереживающих. Их Запад очень усердно выдавливает из медиапространства, и остаются только продажные либо тупые», — отметил V K.

«Только бы еще украинцы это понимали, что их используют против России в интересах Запада», — добавила Mari.

«Есть и на Западе вменяемые люди. Только вот они ничего не решают. Их перемалывает система, которая априори максимально русофобская», — отметил Георгий Б.

«Просто музейный экземпляр. Чудом сохранившийся», — комментирует позицию музыканта A1.

Василий Иванов ИА REGNUM Роджер Уотерс

«Агент Путина» скажут», — шутит Алекса.

«Во всём прав Роджер. Но он постоянно упускает роль своей страны Британии. Вот, кто уделает даже американцев по количеству подлости и мерзости за столетия», — написал Ale S.

«Исключение из правил, даже дико слышать», — отреагировала «Туся».

«Я теперь за него буду переживать, Америка такое не любит, им надо говорить то, что они хотят слышать, это так свобода слова называется…» — отметила Marya_07.

«Уотерс, конечно, непростой человек, но тут по полочкам разложил. Ну и он попадет под культуру отмены 100%, там такой полет мысли не прощают», — согласился ModanaJazz.

«Есть ещё среди англосаксов адекватные люди, и очень радует, что это основатель Pink Floyd», — пишет Artem.

«К сожалению, этих голосов слишком мало. И они там совершенно заглушены», — выразила сожаление Светлана К.

«Спасибо Роджеру за его позицию! Он всегда был со своим видением», — добавил «Пэ Пэ».

«Правильно говорит мужик! Главные виновники всех войн, переворотов, этнических конфликтов в мире — натовские провокаторы и разжигатели войны», — согласился Виктор.

«Опасный ты человек, Уотерс! Умный, начитанный, знаешь историю. Такие в Америке сейчас редкость и представляют опасность…» — прокомментировал Сергей С.

«Наш человек!» — отреагировала Татьяна.

«Почему человек из Pink Floyd всё понимает, а человек из «Машины времени» — нет?» — задалась вопросом chistaya karma.

«Есть здравые люди в американских селениях», — подытожила Yulia.