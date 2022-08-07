Западные страны обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Турцией. Об этом 7 августа со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Некоторые участники обсуждения указали на то, что России в отличие от Запада есть что предложить Турции, а турецкое руководство печется о благополучии своей страны.

«Сейчас Турция — это гарант вывоза зерна с Украины», — отметил Boris F.

«Турция сейчас спасает Европу», — прокомментировал Dm 777.

«А что случилось? Обеспокоенность Запада? Где этот Запад?» — смеется Александр.

«ЕС турков за нос водил 20 лет. Вот и ответ», — добавил ZZZ7.

«Да вас уже бояться перестали. Как собаки гоняетесь и пытаетесь укусить хвост. Но только хвост ваш, и вам от этого больно», — написала «Валькирия» в адрес Запада.

«Эрдоган вообще нечто — везде поспевает», — отреагировала Варвара С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Вот если бы США, Англия, Канада и ЕС ещё и Турцию оттолкнули и бросили её в объятия России и Китая — это значительно усилило бы коалицию против США, Англии, Канады и ЕС, приблизив обрушение доллара и евро», — отметил Серега.

«Турки, как и венгры, — молодцы! Они думают о себе в первую очередь. А Эрдоган из всего извлекает выгоду. Браво», — отметил D. L.

«Лучше бы европейцы беспокоились отношениями между США и Россией. И действовали как посредники, а не как прихвостни…» — добавил «Ремесленник».

«Европейцы просто такие: «А что, так можно было?» Да, потомки великих колонизаторов, а нынче жалкие рабы, можно было», — с сарказмом пишет Sckepsis.

«Лиру поднимать надо, инфляцию понижать, и Россия на встречах такого уровня вносит предложения о сотрудничестве, развитии. А что могут предложить сегодня Европа и Америка? Только осудить Россию, прекратить, отказаться, терпеть, умереть», — комментирует новость Анжелика.

«Как ни крути, Эрдоган — временный союзник. Цели у него и у нас совершенно разные. Но за то, что он драконит своих коллег по НАТО, — его всё равно можно похвалить», — подытожил Сергей Д.