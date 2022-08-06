Удар Воздушно-космических сил Российской Федерации по опорному пункту формирования «Иностранного легиона» в Днепропетровской области Украины, в результате которого было уничтожено более 80 иностранных наёмников и 11 единиц специальной техники, спровоцировал реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».

mil.ru Российские воздушно-космические силы

«Молодцы! Так сейчас и надо со всеми наёмниками, которые губили мирное население!» — считает Анастасия С.

Многие пользователи отдали должное асам Воздушно-космических сил России, которые за один удар смогли ликвидировать так много иностранных наёмников на службе у киевского неонацистского режима.

«Достаточно большое количество поражённых противников за раз! Красавцы, парни! Продолжайте в том же духе! Благодаря вам этот мир освобождается от нацистской скверны!» — обращается Иосиф Л.

«Какие приятные новости. Побольше этой нечисти надо отправлять на свидание с Бандерой. Молодцы!» — пишет Сергей Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что «легионеры» приехали на Украину, чтобы убивать и зарабатывать на этом. К этим людям не должно быть и капли жалости, считают граждане.

«Наёмники хотели заработать денег, но заработали только себе на поминки. Молодцы наши ВКС! Шикарную работу проделывают!» — написала Фатима Б.

«Наёмники за деньги свою совесть продать готовы, но они явно не ожидали, что превратятся в барбекю, так и не увидев им обещанного. Пускай отвечают, всё по заслугам. Нечего за сторону нацизма воевать!» — поделился своим мнением Агапит Б.

Часть людей полагает, что у киевского режима осталось не так уж и много военного потенциала, поэтому вскоре мы будем наблюдать лишь пыль, образовывающуюся от драпающих, что есть мочи, украинских вояк и наёмников.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция

«Всё меньше остаётся на свете живых фашистов, а это значит, что победа России уже совсем близка!» — уверен Ярослав О.

«Скоро от нацистов и наёмников вообще ничего и не останется! Уже и так личный состав ВСУ можно пересчитать по пальцам, а тут Украина ещё и поддержки «Иностранного легиона» лишилась!» — отметила Анастасия С.

«Украинским боевикам, националистам и прочему иностранному сброду пора бежать, поджав хвосты. Против армии Российской Федерации им не выстоять. Уже на деле доказано, что нацисты мрут как мухи, а Вооружённые силы России проходят сквозь Украину, как раскалённый нож сквозь масло», — указывает Элина Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия оказывает всему миру услугу — чистит планету от носителей человеконенавистнической идеологии и просто беспринципных подонков, поднимающих оружие на мирное население.

«Получается, что Россия не только Украину денацифицирует, она вообще всех нациков на этой планете ликвидирует», — подметил Юрий П.

«Наёмники, бегите! Пока руки-ноги не оторвали! Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет, как известно. Русские своих не бросают!» — предупреждает Алёна И.

Напомним, 6 августа Министерство обороны Российской Федерации сообщило на брифинге о том, что Воздушно-космические силы России нанесли удар по опорному пункту формирования «Иностранного легиона» в Днепропетровской области Украины, уничтожив там более 80 иностранных наёмников и 11 единиц специальной техники.