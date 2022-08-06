Заявление командира 20-го батальона Народной милиции Луганской Народной Республики с позывным Джексон о том, что украинские войска бросили стратегически важные высоты на подступах к Артёмовску (Донецкая Народная Республика), которые укрепляли на протяжении многих лет, в результате чего у союзных войск открывается дорога к освобождению этого населённого пункта, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

«Прекрасная работа наших военных. В таком же ключе и нужно продолжать!» — пишет Ева М.

Граждане были счастливы узнать, что ещё один важный участок на территории Донбасса был освобождён от украинских нацистов.

«Слава нашим воинам освободителям! Работайте, братья! Храни вас Бог! Дави фашистскую гадину! Все цели специальной военной операции будут достигнуты! Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» — убеждён Александр К.

Некоторые комментаторы уверены, что это всё — заслуга героизма и профессиональных качеств, как российской армии, так и военных ДНР и ЛНР.

«Молодцы, ребята! Вы лучшие воины в мире. Денацифицируйте, демилитаризируйте. Мы молимся за вас!» — написала Лара Г.

«Как наши войска рядом, так у этих сразу «эвакуация». Ума хватает только с памятниками и мирными жителями воевать. Обкурки недоразвитые не способны воевать, как настоящие воины!» — подметила Татьяна А.

Часть людей полагает, что в стане ВСУ царит настоящий ужас, потому что украинские боевики своими глазами видят, как быстро продвигаются российские войска.

«Радует то, что у ВСУшников со временем становиться всё меньше и меньше позиций, а они вынуждены отступать всё сильнее и сильнее. Главное, что наши военные не оставляют им не единого шанса. Победа не за горами!» — уверена Валерия М.

«Уже многократно же были новости, как украинские подразделения кидают свои опорные пункты. Раньше на Украине в это не верили, но уже и сами ВСУ начинают признавать, что им приходит оставлять свои позиции. Значит, боятся русскую армию. Значит, скоро мы дойдём до Киева!» — надеется Тимур М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Предчувствие

Ряд пользователей указывает на то, что нам предстоит стать свидетелями непростых боёв за Артёмовск — важный опорный пункт украинских войск, но граждане не сомневаются, что киевские нацисты долго не задержатся в этом городе.

«Посмотрим теперь, насколько долго нацикам удастся теперь держать Артёмовск. Наши парни теперь на азарте начинают всё быстрее и быстрее гнать бандеровцев с насиженных мест», — отмечает Олег С.

«Союзные войска вынуждают ВСУ бежать со стратегически важных высот. Украинских военных обуревает страх Это означает, что теперь меньше будут обстреливать мирные города! Это очень хорошие новости!» — считает Николай В.

Нашлись и те, кто отмечают, что продвижение союзных войск в сторону Артёмовска означает, что наши парни приближают тот день, когда весь Донбасс окажется полностью свободен от нацистов.

«Надеюсь, это поможет занять хорошие позиции и укрепиться на них, чтобы наши солдаты спокойно могли продвигаться дальше и освобождать Донбасс и Украину от нацистской нечисти», — написала Виктория К.

Напомним, 6 августа командир 20-го батальона Народной милиции Луганской Народной Республики с позывным Джексон сообщил РИА Новости о том, что украинские войска бросили стратегически важные высоты на подступах к Артёмовску (Донецкая Народная Республика), которые укрепляли на протяжении многих лет. В результате этого у союзных войск открывается дорога на Артёмовск.