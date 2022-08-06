Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и недавно назначенный канцлер казначейства Надим Захави ушли в отпуск после того, как Банк Англии заявил об увеличении ключевой ставки и предупредил о надвигающихся рецессии и финансовом кризисе. Согласно решению Банка, ключевая ставка повышена с 1,25 процента до 1,75 процента, это самый высокий уровень за 27 лет, при этом уровень инфляции к октябрю составит 13,3 процента, что превышает все показатели за 42 года. Также комитет банка по монетарной политике предсказал падение доходов домохозяйств второй год подряд, что последний раз было в Великобритании в 1960-х.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Представители премьер-министра подтвердили, что он находится в отпуске. Борис Джонсон не стал отказываться от своего ежегодного отпуска, несмотря на то, что ему осталось провести на Даунинг-стрит уже чуть меньше месяца. Надим Захави прокомментировал, что он работает удаленно, и вне зависимости от своего местонахождения ответственность с себя не снимал.

Некоторые пользователи отметили, что они рады отсутствию Джонсона и Захави на рабочем месте. По их мнению вмешательство некомпетентных политиков в экономику страны, когда она вот-вот рухнет, не самый лучший выход.

«Банк Англии прогнозирует очень долгую и болезненную рецессию, инфляция поднимется до 13 процентов. Очень мрачные вещи, именно поэтому я рада, что Борис Джонсон и канцлер казначейства Надим Захави в приоритет поставили свое здоровье и ушли на летние каникулы», — написала @AyoCaesar.

«Так это же хорошие новости. Нам просто необходимо, чтобы наши правители были здоровы, в хорошей форме. Иначе, кто знает, какие ошибки они могли допустить? Нам нужно, чтобы наши герои удостоверились в том, что богатства нашей страны оставались там, где они должны быть. Любой другой подход был бы саморазушительным», — саркастически отметил @kruger4devizes.

В комментариях объяснили, что экономика страны разрушалась не при одном Джонсоне, но и при Риши Сунаке, который все это время был канцлером казначейства. Некоторые пользователи считают, что во многом вина за текущую экономическую ситуацию лежит на бывшем канцлере, поэтому ему никак нельзя становиться новым премьер-министром.

«Многие газетные критики сваливают все на Бориса Джонсона, а он ведь на каникулах вместе со своим канцлером Надимом Захави. Они винят его в британской рецессии, но Борис Джонсон фактически больше не премьер, так что винить нужно Риши Сунака, потому что он тогда был канцлером», — считает @ShaneRosser20.

Часть комментаторов уверены, что поведение премьера и канцлера в очередной раз подтверждают некомпетентность членов Консервативной партии, и именно поэтому сейчас необходимо провести всеобщие выборы.

«Джонсон пропускал заседание кабинета министров в самом начале пандемии COVID-19. Рааб, пока он был министром иностранных дел (Доминик Рааб — министр юстиции, заместитель премьер-министра — прим. Д. С.), лежал на пляже, когда выводились войска из Афганистана. Джонсон и Захави, который сейчас исполняет обязанности канцлера, отдыхают, когда разворачивается рецессия. Тори некомпетентны», — прокомментировал @Saund65.

«Это стандартная процедура для Бориса и его друзей. Он разве в прошлом году тоже самое не делал? Я уверен, что Рааба не было именно в тот момент, когда он был тут нужен. Как всегда», — напомнил @blonde008.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джонсон

«Пока их нет давайте поменяем замки на Даунинг-стрит и не будем никого впускать, пока не будут проведены всеобщие выборы», — предложила @OhReallySoWhat.

Ряд пользователей напомнили, что до ухода в отставку Джонсон говорил о том, что будет служить своей стране до последнего, а сейчас он лишь пользуется преимуществами своего положения, окончательно наплевав на британцев.

«Даже те, кто поддерживал Бориса, сейчас не могут сказать ничего хорошего о нем. Он буквально исчез. Он не понимает, что остался, чтобы быть премьер-министром, а не просто пользоваться этим положением? Это риторический вопрос», — написал @Brummie001.

В комментариях напомнили, что в парламенте заседания сейчас также не проходят, что показывает отношение политиков к населению. Пользователи считают, что во избежание еще больших экономических проблем, существующие нужно решать прямо сейчас, и не важно, кто их будет решать.

«Каждому нужен отпуск, но какой начальник оставит свою компанию в кризисе? Большинство из нас и так могут взять только две недели за один раз. Мне страшно, потому что приближается зима. Сейчас все говорят о рецессии, это обычно означает, что начнутся увольнения. Парламент нужно собрать прямо сейчас! Пусть они работают над решением», — считает @W1966Caroline.