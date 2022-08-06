Очередной обстрел Донецка (Донецкая Народная Республика) ракетами с запрещёнными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток» со стороны вооружённых сил Украины спровоцировал реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили по этому поводу свои комментарии 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Мины «Лепесток» — это противопехотные мины. Услышьте! Противопехотные! Люди в мирном Донецке — не пехота, а гражданское население. Использование таких мин противоречит всем военным нормам и вообще человеческому здравомыслию!» — пишет Николай Г.

Многие пользователи считают, что украинские военные пробили последнее моральное дно, сбрасывая на город с мирными жителями противопехотные мины.

«Такие мины могут нанести серьёзный урон жизни мирных людей. Руки, ноги — минимум, без чего могут остаться люди с соприкосновением с этими минами. Киев намеренно такое устраивает, ввиду понимания, что жители Донецка никогда не будут за Украину. Такие действия ВСУ — демонстрация злобы и слабости Киева», — указывает Бронислав Т.

Некоторые комментаторы начали подозревать, что у ВСУ банально иссякают боеприпасы, отчего в дело идут запрещённые к применению снаряды.

«Судя по всему, у ВСУ окончательно заканчиваются боеприпасы. Они начинают использовать «запрещёнку» постольку-поскольку. Им неважно чем стрелять по жителям Донбасса. Были бы ядерные снаряды, они бы и из них шмаляли по мирняку. Нацисты в ВСУ — это не выдумка российской пропаганды, это страшная реальность!» — написал Геннадий О.

Ряд пользователей указывает на то, что в Донецке как раз очень не хватает международных наблюдателей, которые могли бы лично убедиться в том, что киевский нацистский режим постоянно совершает военные преступления, обстреливая гражданских, в том числе запрещёнными боеприпасами.

«Там говорят, что приедет международная комиссия в Еленовку. Окей! Но сначала их провезти по Донецку, пожалуйста. А лучше пешком проведите. Может тогда они наконец-то поймут, что Украина — страна-террорист, когда без рук без ног окажутся?!» — просит Наталья С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Часть людей полагает, что использование подобных бесчеловечных методов призвано вынудить российскую армию совершить необдуманный эмоциональный поступок, который обойдётся дорогой ценой для всей специальной военной операции на Украине.

«Лепестки» — это заказ Вашингтона, который ВСУ отрабатывают, чтобы спровоцировать Россию на полномасштабный военный ответ, на срыв планов спецоперации. Вашингтону нужна большая война между Украиной и Россией, а не ограниченная, которую ведёт РФ. Они хотят, чтобы Россия истощала свои человеческие и экономические ресурсы, и чтобы конфликт был затяжным. Только идёт не совсем по планам Вашингтона», — отметил Денис Д.

Нашлись и те, кто требует, чтобы все причастные к этим обстрелам были рано или поздно наказаны.

«Хочется верить, что все, кто виновен в этих преступлениях, понесут за это наказание. Только это успокаивает», — отмечает Маргарита Н.

Напомним, 6 августа штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики опубликовал в своём Telegram-канале информацию, согласно которой вооружённые силы Украины выпустили по Куйбышевскому району Донецка ракеты с запрещёнными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Эти малозаметные фугасные мины способны привести к потере конечностей и смерти от обильной кровопотери.