В выступлении на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи процитировал слова русского писателя Льва Толстого: «На чужом несчастье не построить собственное счастье, своё счастье лежит в счастье других». Это вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«А им разве можно цитировать русского писателя? Разве Япония не поддерживает западный тренд на отмену русской культуры? Сейчас мэр получит нагоняй от Вашингтона», — предупреждает Алёна И.

Многие пользователи не смогли увязать цитату великого русского писателя, перекликающуюся со знаменитым «на чужом несчастье — своё счастье не построишь», со всем тем, что творит японское правительство в отношении, к примеру, той же России.

«Сказал мэр Хиросимы на фоне того, как власти Японии ввели новые санкции против России, провоцируя конфликт между двумя государствами. Как-то не вяжутся слова с делом», — заметил Николай Г.

Dragan Tatic Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи

Часть людей указывает на то, что Япония практически на протяжении всей своей истории только и делала, что вела бесконечные войны как внутри себя, так и со своими непосредственными соседями.

«Япония заключила союз с нацистами, развязала войну, вытворяла разные зверства в соседних странах, а теперь нюхает цветочки и выставляет себя как великого жертвенника. Нанкинская резня — японские войска захватили столицу Китайской Республики Нанкин и в течение шести недель, начиная с 13 декабря 1937 года, убивали и насиловали гражданских, расстреливали разоружённых китайских солдат. По разным оценкам, жертвами Нанкинской резни стали от 40 тыс. до полумиллиона китайцев. Что-то не ладится у японцев с поиском счастья в других», — подметила Елена З.

Некоторые комментаторы отмечают, что глава города, подвергшегося атомной бомбардировке, очевидно, забыл упомянуть о том, кто на мирных японцев сбросил самое страшное оружие, которое когда-либо видел свет.

«Американцы-то были на церемонии? Они тоже считают, что бомбить Японию атомным оружием больше не надо, а пора делать всех вокруг счастливыми?» — интересуется Александр А.

Ряд пользователей полагает, что мэру Хиросимы мешает назвать непосредственных авторов атомной бомбардировки протекторат США, установленный над Японией.

«Я вот сейчас подумала, что когда США в силу исторических процессов утратят былое величие, японцы первыми отыграются на Америке. Они всё вспомнят!» — уверена Наталья М.

«Гордые японцы засунули свою гордость в одно место, тем самым наплевав на своих предков. Предав их. Американцы их бомбили, хотя в этом уже не было нужды с военной точки зрения. А сейчас всё японское правительство целует зад тем, кто это сделал. Я понимаю, можно ведь относиться нейтрально, не вести никакого совместного сотрудничества, но нет! Японцы стали вассалами США после атомного геноцида!» — указывает Сергей Н.

Нашлись и те, кто даже не сомневается, что воинствующая Япония вновь поднимет голову, скоро по команде «фас!» она вновь бросится на своих азиатских соседей, в том числе, вероятно, и на Российскую Федерацию.

«Японцев, как нации, уже не существует. Это оккупированные Америкой территории и США, даже на фоне потери своего величия, не отпустят марионеток. Япония станет второй Украиной, но уже против Китая», — предрекает Наталья М.

Напомним, 6 августа телеканал NHK провёл прямую трансляцию траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки в Хиросиме, во время которой мэр города Кадзуми Мацуи процитировал слова русского писателя Льва Толстого: «На чужом несчастье не построить собственное счастье, своё счастье лежит в счастье других».