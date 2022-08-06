Удары авиации Израиля по сектору Газа, в результате которых погибло не менее десяти человек, включая пятилетнего ребёнка, спровоцировали реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

«Почему молчит Макаревич? Он же уехал в Израиль, потому что не хочет жить в стране, которая воюет со своими соседями!» — задаётся вопросом Марат Т.

Многие пользователи тут же вспомнили о слезливых воплях перебежчиков из России в Израиль, которые осудили российскую спецоперацию на Украине и на голубом глазу утверждали, что лучше жить в той стране, которая никогда не воюет со своими соседями.

«Куда же Галкину с Пугачевой и всякому остальному отродью ехать-то теперь? Беда- беда», — пишет Эва К.

«Почему я не вижу душераздирающих постов Урганта? Почему он не выкладывает чёрный квадратик с надписью «нетвойне»? Большой патриот должен быть большим патриотом всегда, я считаю», — написала Мария Н.

Некоторые комментаторы отмечают то, насколько лицемерными оказались предатели нашей Родины. Граждане уверены, что перебежчики, осужденцы и противники спецоперации РФ на Украине под предлогом заботы об украинцах на самом деле хотели просто скормить жителей Донбасса нацистскому зверью, чтобы тем самым санкционная политика Запада не задела их финансового благосостояния.

«Российские предатели-перебежчики уже высказались против израильской спецоперации? Они уже пакуют чемоданы, чтобы отправиться в страну, которая не воюет со своими соседями?» — интересуется Леонид П.

«Так где наши либералы и прочие укрофилы, поклонники Бандеры? Почему они не говорят про то, что Израиль — это террористическое государство, фашисты и т.д.? Или это другое? Интересно, что будет, если выйти с палестинским флагом на улицу Тель-Авива и потребовать тюрьмы для всех, кто поддержал израильскую спецоперацию? Ах да, такие вопросы задавать неудобно, потому что сейчас на Западе принято ненавидеть исключительно Россию и русских, объявляя на них охоту», — отметил Александр В.

Часть людей указывает на тотальное лицемерие, в котором погрязло и западное общество. Комментаторы пишут, что Россия, которая защищает мирное население Донбасса, а также спасает мир от нацистской чумы, оказалась для Запада исчадием ада, но зато Израиль, как мы видим, всё делает, по мнению США и Европы, правильно.

«Сейчас США и Европа возмутятся и введут санкции против Израиля. Ведь так? На Западе же не существует двойных стандартов, никто же не лицемерит в царстве свободы слова и демократии», — написала Aliya A.

Никита Устинов ИА REGNUM Двойные стандарты

«Где санкции против вторжения Израиля в Палестину, где осуждение со стороны мирового сообщества бомбёжек мирных палестинцев? Почему евреев с оружием в руках не обвиняют во всех смертных грехах? Когда ООН проведёт заседание относительно военных преступлений Израиля?» — спрашивает Нормунд Д.

Ряд пользователей даже не надеется увидеть хотя бы толику осуждения действий Израиля со стороны Запада, потому что на повестке дня русофобия, а не антисемитизм.

«Какой же тухлый всё-таки стал этот мир, погряз в лицемерии. Двойные стандарты вообще во всём. Израилю можно бомбить палестинцев, потому что это не Россия. Вот какая теперь логика будет царить, я уверен», — Алексей И.

Напомним, 5 августа агентство Синьхуа опубликовало материал, согласно которому в результате ударов авиации Израиля по сектору Газа погибло не менее десяти человек, включая пятилетнего ребёнка. По информации министерства здравоохранения Палестины, от израильских авианалётов ранения получили также 55 человек, шестеро из которых находятся в критическом состоянии.