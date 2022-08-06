Четырёхчасовая встреча лидеров российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, во время которой были подняты вопросы относительно вывоза зерна с Украины, торговых отношений России и Турции, энергетических поставок, ситуации в Сирии, а также урегулирования в Нагорном Карабахе, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«Когда хотят — ищут возможность, когда нет — причину. Очень показательная встреча. И далеко не первый лидер жмёт руку нашему президенту в условиях спецоперации против киевских нацистов», — указывает Ева А.

Многие пользователи были рады, что в сегодняшних непростых условиях турецкий лидер отказался принимать участие в западном русофобском шабаше и прилетел в Сочи, чтобы провести встречу с президентом России.

«Было решено множество вопросов в плане двустороннего взаимовыгодного сотрудничества. Это пойдёт обеим странам только на пользу», — поделился своим мнением Артём С.

«Турция в который раз доказывает, что не собирается плясать под дудочку Вашингтона. Эрдоган — самостоятельный и независимый игрок, который ищет для Турции возможности оказаться среди лидеров. Пока что у него это получается, потому что своим партнёром он выбирает Россию, а не нацистскую Украину», — считает Николай Р.

Некоторые комментаторы считают Турцию непостоянным партнёром, который в любой момент способен вставить нож в спину России.

«Эрдоган — тот ещё крендель. Сегодня он типа с нами, а завтра недруг. Один из самых непредсказуемых «партнёров». Но раз сейчас он с нами, то, значит, ВВП его крепко за кадык держит», — уверен Эдуард Р.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Часть людей полагает, что российский президент вынужден строить отношения с Турцией, потому что благодаря условному миру с Анкарой удаётся минимизировать издержки давления со стороны Запада.

«Путин может лишь стремиться сделать, чтобы произошло меньшее из зол. Видите, он Эрдогану и зерном дал управлять, и газом через «Турецкий поток», и туристы к нему едут, и «Байрактары» он продаёт на Украину, и фрукты нам поставляет. Но, к сожалению, Эрдогану всё мало — он снова поджигает Нагорный Карабах. Как говориться, природу змеи не изменить. Придётся нам с Турцией всё равно рано или поздно воевать», — поделилась своим мнением Наталия Г.

Ряд пользователей указывает на то, что Эрдоган будет стремиться получить максимальную выгоду от взаимоотношений с Россией, выторговывая для себя стратегические перспективы.

«Эрдоган не за Россию, не за Украину и не за Азербайджан. Он за Турцию прежде всего! И дружба с Россией ему выгодна, потому как это и газ, и туристы, и рынки сбыта! К тому же у России большое влияние на Сирию, на территории которой проживают курды! Так что Эрдоган рассчитывает выторговать у России Сирию, чтобы там своё влияние распространить», — считает Александр В.

Напомним, 5 августа прошла четырёхчасовая встреча лидеров российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, во время которой были подняты вопросы относительно вывоза зерна с Украины, торговых отношений России и Турции, энергетических поставок, ситуации в Сирии, а также лидеры обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе.