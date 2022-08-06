Решение Европейского союза окончательно одобрить план по добровольному снижению спроса на газ с возможностью введения обязательного снижения потребления голубого топлива на 15 процентов в ближайшие месяцы, подвергшееся критике со стороны Венгрии и Польши, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«А мыться они будут только по субботам? И, наверное, только определённые места — в целях экономии?» — спрашивает Олег Б.

Многие пользователи восприняли такое решение как самоистязания, которым подвергает себя Европейский союз.

«Очередная стрельба себе по ногам. Они не от российского газа отказываются, а от своей промышленности, которая на этом газе работает. Рабочие места, зарплаты, производство товаров в Европе — всё будет уничтожено с лёгкой руки властей Евросоюза», — предрекает Дино Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что ЕС зачем-то тянет, ведь он мог просто взять и полностью отказаться от использования природного газа, за один день достигнув своей заветной «зелёной» мечты.

«Всего на 15% решили снизить? А чего так скромно? Давайте на все 100% откажитесь! Гулять так гулять!» — предлагает Евгений Г.

«В принципе, можно остановить все заводы и отключить отопление в квартирах у европейцев. И тогда получится снизить зависимость от российского газа на все 100%. Бесплатный совет, пусть пользуются. Мне не жалко», — написал Роман А.

Часть людей уверена, что Евросоюз семимильными шагами движется в сторону экономической катастрофы, которая неминуемо выльется в значительное падение благосостояния европейских граждан.

«Сразу, видимо, сложно соскакивать. Надо было постепенно дозу снижать, заменять чем-нибудь. Но в этих ребятах не сомневаюсь, справятся. Скоро Европа откинется в каменный век и будет копьями грозить России», — поделился своим мнением Андрей Н.

Виктор Васнецов. Каменный век. 1885

«Ну что, ждём катастрофического обнищания населения Европы, с подачи их властей, с последующим обвинением России во всех бедах», — пишет Максим П.

Ряд пользователей указывает на то, что руководство Евросоюза проталкивает подобные решения, минуя общественное мнение.

«А ЕС, мне интересно, население своё спросил, готово ли оно к снижению потребления газа? Что-то тут добровольностью не пахнет даже», — заметила Надежда С.

«Это уже какое-то плановое хозяйство! ЕС превратился в худшую версию СССР. Скованные одной цепью стремительно летят в овраг», — отметила Елена П.

Нашлись и те, кто призвали европейских граждан не сидеть сложа руки, а начать хоть как-то отстаивать свои интересы.

«До каких пор европейцы будут терпеть идиотов в своём правительстве, которые говорят, что им реже мыться надо и не использовать газ потому, что так они покажут Путину, что он типа плохой? Это же просто какое-то унижение беспроглядное. Люди должны с этим что-то сделать!» — считает Татьяна П.

Напомним, 5 августа Совет Европейского союза опубликовал на своём сайте пресс-релиз, согласно которому в ЕС окончательно одобрили план по добровольному снижению спроса на газ с возможностью введения обязательного снижения потребления голубого топлива на 15 процентов в ближайшие месяцы. Эти намерение не нашло одобрения со стороны Венгрии и Польши, которые упрекают руководство Евросоюза в непоследовательной политике и лишении самостоятельности стран ЕС.