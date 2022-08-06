Власти Германии опасаются волны протестов в стране в связи с инфляцией, вероятным усугублением энергетического кризиса, а также ситуации с коронавирусом. Об этом 6 августа со ссылкой на заявления ряда германских политиков сообщает газета Welt am Sonntag.

Филип Хойол. Бунт

Так, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила: «Враги демократии только и ждут, чтобы использовать кризисы для распространения своих мыслей об упадке, страхе и неуверенности».

Вместе с тем министр внутренних дел земли Северный Рей-Вестфалия Херберт Ройль отметил, что на данный момент «наблюдается активность в социальных сетях с упором на такие темы, как инфляция, энергетика и война на Украине».

Сообщение газеты Welt am Sonntag обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Некоторые участники обсуждения указали на то, что Германия страдает из-за своих санкций и население ФРГ не готово из-за кого-то (в данном случае, из-за Украины) жертвовать собственным комфортом.

«Начинают готовить народ к поражению в санкционной войне», — отреагировал Олег С.

«Санкции точечно выверены», — говорили они! Но пошли куда-то не туда и вернулись бумерангом. Свободу немецкому народу от российского тоталитарного газа! Даёшь молекулы свободы и демократии! За дорого!» — иронизирует Woman.

«Освободить Германию от агрессивного газа!» — не без сарказма призвал Mike P.

«Это же не протесты, а демократическое выражение воли народа! Они там что-то путают», — с сарказмом отметил DAV.

«Очень надеюсь, протесты начнутся», — добавила Yana.

«Свободолюбивый народ Германии должен скинуть ярмо прогнившего и потерявшего легитимность режима турборейхсфюрера Шольца…» — шутит Андрей.

Михай Мункачи. Забастовка. 1895

«Им давно уже нужно перекрыть всё. Полное эмбарго. И не реагировать хмм… ну скажем ровно 5 лет. А там по ситуации. И это касается всей конторы — и Европы в целом, и англосаксов…» — добавил darlock.

«Какая печалька! Газа нет, свет с веерными отключениями, вода в Рейне обмелела, промышленность на дне, всё дорого. Это в Германии? Ась? А предполагали, что будет в России. Ну не сволочи ли?» — отреагировала Tatiana.

«То есть раньше они думали, что народ всё стерпит?! Это не чиновники, не правительство, их вообще сложно назвать разумными. Это идиоты», — не выдержала Катя Г.

«Незаметно, что немцы как-то реагируют на цены. Их накормили русофобией так плотно, что они будут терпеть невзгоды. Штаты ликуют, как лихо Германия, да и вся Европа летят в пропасть», — прокомментировал новость один из участников обсуждения.

«А как там остальные турбины [«Северного потока»] себя чувствуют? Думаю, самое время для ремонта», — иронизирует Олег В.

«Уже через Украину думают перекрыть [транзит газа]. Небезопасно как-то стало», — ответил Олегу В. Святослав Ф.

«А что же протестовать-то? Или они реально думали, что вот они так и продолжат жить в комфорте?» — задался вопросом еще один участник обсуждения.

«Оказалось, что народ не готов ради кого-то терпеть неудобства», — согласилась Лилия П.

«Мы за любой кипишь в Европе! Европейцы начинают прозревать, что их использовали втихую и все безобразия с поддержкой фашисткой Украины оплачиваются за их счёт, за счёт лишения их… комфорта. Но закрытие и банкротство некоторых промышленных предприятий из-за дороговизны энергоносителей и сырья грозят Европе безработицей и падением уровня жизни», — подытожил Виктор С.

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