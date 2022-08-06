Огонь по мирным жителям в Харьковской области, который открыли украинские боевики, потребовавшие освободить жилые дома для размещения там иностранных наёмников и военной техники, спровоцировал реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Типичные нацисты. Прямо как в Великую Отечественную войну немцы себя ведут. Видимо, считают себя наследниками фашистских оккупантов», — предполагает Святослав С.

Многие пользователи не были удивлены, что украинские военные продолжают вести себя, как образцовые оккупанты, грабящие и уничтожающие попавшие под их власть земли.

«ВСУ продолжают открывать огонь по собственным же гражданам и использовать их в качестве живого щита. Спрашивается, и кто на самом деле на Украине оккупант?!» — написала Татьяна П.

Некоторые комментаторы отмечают, что всё больше украинских жителей стремятся попасть под защиту со стороны России, потому что им всё чаще приходится иметь дело со зверьём в рядах ВСУ.

«А они ещё удивляются, почему ВСУ не любят. Как можно этих выродков любить вообще? Они на своей земле ведут себя так, будто они и есть оккупанты. Украинский народ не случайно выбирает Россию, как только приходит русский солдат-освободитель», — отмечает Дмитрий Ю.

«Методы украинской армии уже всем знакомы. Всё больше и больше преступных действий они совершают, этими фактами уже вся Сеть наполнена», — подметил Алексей В.

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Часть людей полагает, что украинские боевики ведут себя самым циничным образом, будто бы их ничего не связывает с теми людьми, которых они вроде как должны были бы защищать. Получается же на деле, что украинских граждан следует защищать от самих ВСУ.

«Стоит отметить, что эти нацики, в отличие от тех, что были в Мариуполе, хотя бы разрешения спрашивают перед тем, как квартиру отобрать. В случае с украинскими боевиками — это настоящий прогресс. Вскоре перед расстрелом мирного населения будут разрешать последнюю сигарету выкурить, наверное, даже детям», — пишет Максим П.

«Террористы в чистом виде! Те, кто угрожают мирному населению, уже не военные, а террористы. С террористами разговор должен быть короткий — либо тюрьма, либо ликвидация на месте», — указывает Уох Д.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские граждане должны быть рано или поздно освобождены из фашистского плена, который им устроили боевики киевского неонацистского режима.

«Когда же это всё уже закончится и ВСУ перестанут беспокоить народ этой страны? Как же они уже устали от них! ВСУ — это военные преступники, воюющие против интересов собственного народа на потеху олигархии во власти киевского режима», — поделилась своим мнением Дана Н.

«У мирных людей отбирают дома, пока в России выдают новые. Это показательный момент. Скорее бы все мирные жители Украины жили в мире, а не этом аду. Спецоперация должна освободить украинский народ от власти нацистов!» — считает Савва М.

Напомним, 5 августа Министерство обороны Российской Федерации опубликовало в своём официальном Telegram-канале информацию, согласно которой в Харьковской области девять местных жителей пострадали в результате конфликта с командирами подразделений 92-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины, потребовавших от граждан освободить жилые дома для размещения в них иностранных наёмников и оборудования придомовых участков для использования военной техники и артиллерии. Киевские боевики открыли стрельбу, в результате которой огнестрельные ранения различной степени тяжести получили жители населённых пунктов Шестаково и Верхний Салтов.