Заявление министерства иностранных дел Китайской Народной Республики, согласно которому Китай введёт санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и её ближайших родственников после провокационного визита на Тайвань, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США Китай

«Теперь Пелоси ничего заказать с «Алиэкспресса» не сможет?» — задаётся вопросом Александр Т.

Множество комментаторов было радо узнать, что зарвавшаяся американская чиновница, которая чуть было не устроила третью мировую войну, попала под санкции со стороны Китая. Но в то же время мало кто рассматривает такие ограничения, как соразмерный ответ этой омерзительной провокации.

«После драки кулаками не машут. Этой Пелоси совершенно наплевать на санкции со стороны Китая. Она летела в самолёте, подвергнув жизнь реальной опасности. Китай сам не стал стрелять. Так что Пелоси санкциями не напугать», — уверен Максим А.

Некоторые комментаторы отмечают, что Пелоси повысила уровень ненависти в отношении США в Китае до небывалых высот.

«Если задачей Пелоси было разозлить Китай, то Пелоси можно памятник поставить. Более зашкаливающего уровня китайского гнева мы, наверное, уже не увидим», — считает Дмитрий Б.

Часть людей полагает, что руководству КНР предстоит придумать ошеломляющий ответ на провокации США, иначе в стране начнутся большие политические проблемы.

«Китай нагнули достаточно сильно в информационном плане. Им нужно придумать что-то покруче, чем просто санкции в отношении Пелоси. Иначе Си будет крайне тяжело объяснить партии столь неприглядное положение, в котором оказался Китай», — указывает Лера Г.

(сс) Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Ряд пользователей указывает на то, что действия Пелоси привели к тому, что отношения между Россией и Китаем стали более тесными.

«США — страна изгой, которая к тому же вся в долгах, как в шелках. Санкции против Пелоси — это показательная порка со стороны Китая. Главное, что теперь китайско-американский диалог станет монологом амеров перед зеркалом, а китайско-российские взаимоотношения выйдут на куда более тесный уровень», — отметила Надежда С.

«России надо брать пример с КНР, создавая больше подобных прецедентов в информационном пространстве, связанных с санкциями против западной элиты и её бизнеса. Только так обе раковые опухоли на теле планеты — США и Великобритания — будут ликвидированы», — поделился своим мнением Алексей И.

Нашлись и те, кто уверены, что Пелоси и вся американская элита, терроризирующая окружающий мир, рано или поздно получит по заслугам.

«Китайцы дадут достойной отпор этой лживой Америке, которая так ведёт свою бесцеремонную внешнюю политику. Зарвавшиеся американцы вскоре поймут, что совершили ошибку, позволив Пелоси поднять свой самолёт в сторону Тайваня», — уверена Елена З.

«Нужно бить американцев экономически, они очень этого боятся, т. к. больные до денег! Экономическая война с Россией сильно подкосила Америку, но экономическая война с Китаем обрушит США!» — убеждён Дмитрий К.

Напомним, 5 августа министерство иностранных дел Китайской Народной Республики опубликовало сообщение, согласно которому Китай введёт санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и её ближайших родственников после провокационного визита на Тайвань. Китайское внешнеполитическое ведомство отмечает, что Пелоси своими действиями атаковала принцип «одного Китая», что в свою очередь поставило под угрозу мир и стабильность по обе стороны Тайваньского пролива.