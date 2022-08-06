Материал газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, присутствовавшие на встрече с заместителем главы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Лут, согласно которому Минсельхоз призвал региональные органы агропромышленного комплекса готовиться к возможному запрету импорта семенного материала из недружественных стран, вызвал бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле при восходе солнца. 1889

«Правильно! Пусть сами своими семенами и питаются, а мы будет производить свои и выходить на полное самообеспечение», — указывает Наталия С.

Многие пользователи написали, что однозначно поддержали бы такое решение со стороны российских властей, потому что таким образом удастся поднять российское сельское хозяйство, обеспечив его отечественными семенами.

«А зачем нам семена из США и ЕС? У нас и своих предостаточно. Нечего кормить их сельхоз промышленность!» — написала Татьяна П.

«Решение будет верное. Мы покупали семена за рубежом только лишь потому, что руководство России выбрало для себя интеграцию в Запад. Всё, слава Богу, с Западом у нас покончено. Теперь можно спокойно заниматься настоящим, а не фейковым импортозамещением, поднимая отечественное сельское хозяйство и производство», — отметил Павел И.

Камиль Писсарро. Сбор гороха. 1887

Некоторые комментаторы отмечают, что зависимость от поставок семян из США и стран ЕС ставит под угрозу безопасность российского государства.

«Давно пора! Россия — огромная страна. Почему она должна закупать семена у своих же непосредственных врагов? А вдруг эти семена отравлены? А вдруг они специальным образом обработаны, чтобы дать неурожай и обречь Россию на голод? Это просто небезопасно», — поделился своими опасениями Валера Т.

«Запрет наложить было необходимо хотя бы потому, что никто не может с уверенностью сказать, насколько безопасны семена с Запада. Как узнать, использовались ли при их создании ГМО-технологии? Никак. Только на веру принимать. А Западу, как известно, веры нет. Полмира обманули и земли отравили. Гнать поганой метлой таких предпринимателей! Нужно нашим помогать развивать и замещать», — считает Людмила Г.

Часть людей считает, что отечественные семена будут давать куда более натуральный и здоровый урожай, нежели западные образцы, подвергшиеся многократному воздействию генной инженерии.

«У нас в России прекрасные семена были, собираешь и снова садишь. А у них мощные, но одноразовые. Я только за то, чтобы у нас всё было наше, натуральное и безвредное», — пишет Людмила Н,

Ряд пользователей указывает на то, что высокая вероятность запрета на импорт семян из недружественных стран может оказаться частью ответных мер российского государства на санкционную политику в наш адрес со стороны Запада.

«Путин же предупреждал, что Россия ещё даже не принимала никаких серьёзных мер ответных, а Запад уже сам себе своими санкциями навредил. Что же будет, когда мы им ещё и отзеркалим? Интересно будет посмотреть», — написал Глеб Д.

Напомним, 5 августа газета «Коммерсантъ» опубликовала материал со ссылкой на собственные источники, присутствовавшие на встрече с заместителем главы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Лут, согласно которому Минсельхоз призвал региональные органы агропромышленного комплекса готовиться к возможному запрету импорта семенного материала из недружественных стран.