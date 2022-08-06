В Сочи прошла очередная личная встреча президентов России и Турции Владимира Путина и России Реджепа Тайипа Эрдогана. Она продолжалась четыре часа в основном в закрытом режиме. При этом лидеры двух стран изначально не планировали проведение совместной пресс-конференции, что наводит на мысль, что они решили воздержаться от возможных «непрофильных» политически чувствительных вопросов со стороны журналистов. С российской стороны комментировать некоторые затрагиваемые темы в переговорах было поручено вице-премьеру Александру Новаку. Но он говорил о развитии российско-турецких отношений, не выходя за пределы традиционного списка обсуждаемых между Москвой и Анкарой вопросов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

По итогам переговоров было подписано широкое заявление, в котором, в принципе, нет сенсаций, так как обозначенные позиции прежде по-разному затрагивались в официальных заявлениях. Речь идет прежде всего об оценке событий в Сирии и Ливии. Заявлена приверженность суверенитету, территориальной целостности и национальному единству этих стран. Более конкретно говорится о Сирии, в отношении которой стороны заявили о готовности «действовать сообща в плотной координации друг с другом в вопросах борьбы со всеми террористическими организациями». Кстати, в этом пункте нет ясности, кого именно Москва относит к разряду «террористических организаций». Анкара таковыми считает сирийские курдские военизированные организации. В то же время стороны подчеркнули важность продвижения политического процесса в этой стране.

Помимо этого, в заявлении фиксируется и позиция в отношении безопасного вывоза зерна из украинских портов, подчеркивается важность обеспечения полного «пакетного» выполнения стамбульских договоренностей, включая экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства. Путин затронул вопрос газопровода «Турецкий поток» в контексте спровоцированных Западом проблем поставок российского газа в Европу через Балтийское море и отметил, что европейские потребители должны быть благодарны Турции за обеспечение бесперебойного транзита газа. Конечно, обозначен и выход Москвы и Анкары на новый уровень торгово-экономического сотрудничества и заявлено об упрощении процедур для развития бизнеса, стороны договорились о частичной оплате в рублях поставки газа в Турцию. В очередной раз также заявлено о намерение довести взаимный товарооборот до 100 млрд долларов.

tccb. gov. tr Встреча Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Теперь о некоторых важных нюансах сочинского саммита. 19 июля Путин и Эрдоган уже встречались в Тегеране на полях саммита астанинской «тройки». По мнению директора турецкого Института внешней политики Турции Хюсейн Багджи, «раз возникла необходимость в проведении новых переговоров, значит, сторонам было что сказать друг другу». На наш взгляд, речь могла идти о Сирии в контексте заявленной готовности Анкары начать на севере этой страны новую военную операцию, и, возможно, о перспективах урегулирования украинского кризиса. Смеем предполагать, что на этих направлениях диалог между Путиным и Эрдоганом был достаточно откровенным с учетом накопленного опыта доверительных отношений, и результаты предполагаемых договоренностей должны проявить себя в ближайшее время.

tccb. gov. tr Трехсторонний саммит в Тегеране

И главные выводы. Первый: Россия и Турция, несмотря на наличие определенных расхождений в оценке международных событий, придерживаются принципа решать многие проблемы посредством политико-дипломатического диалога. Второй: Турция, будучи членом НАТО, демонстрирует реальную суверенность в своей внешней политике, отстаивая свои национальные интересы. Именно этот фактор позволяет двум странам постоянно сверять часы и в случае необходимости действовать совместно. А теперь, как заявил Эрдоган, Турция и Россия «открывают новую страницу в двусторонних отношениях». Новую, но не последнюю.