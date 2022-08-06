Израильские военные начали очередную военную операцию против сектора Газа. 5 августа авиация еврейского государства нанесла удары по целям в палестинском анклаве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

В результате, по предварительным данным, погибли десять человек, в том числе пятилетний ребёнок, а также командир одной из групп палестинских боевиков. Ранения получили 55 человек, шестеро из которых находятся в критическом состоянии.

Нападение вызвало резко негативную реакцию в итальянском сегменте соцсетей. Многие пользователи недоумевают, почему европейские политики, столь скорые на реакцию в случае с Украиной, не призывают к введению санкций против израильского руководства.

«Не понимаю, когда мы будем вводить санкции против Израиля? Ведь мы защищаем ослабленных и униженных?» — задаётся вопросом Франко Ч.

«Когда Европейский союз начнёт поставки оружия в Газу для защиты от израильской агрессии?» — также недоумевает Марио Б.

«В Газе не живут украинцы, так что проблем нет», — вставил Витторио С.

«Это же не Украина», — поддержал Микеле Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что главное успеть всех критиков израильских действий назвать пророссийскими, тогда легитимность бомбардировок автоматически вырастет.

Israel Defense Forces Израильская армия

«Главное сказать, что правозащитники и папа Римский — это путинисты, тогда все их заявления про зверства не считаются», — прокомментировала Сузи К.

«Операция против населения, которое защищается камнями и рогатками от одной из самых вооружённых в мире наций… Страны, которое имеет ядерное оружие. Палестина — это страна измученных, униженных, разбомбленных людей, лишённых всякой свободы в течение 70 лет. И никто никогда не вмешивался, чтобы остановить Израиль. США стоят на стороне захватчиков», — рассуждает Роза М.

«Но ведь они хорошие, белые и западные демократы, значит, могут делать что угодно», — считает Коррадо Э.

«Я люблю еврейский народ так же сильно, как ненавижу государство Израиль, созданное силой», — поделился Джанфранко К.

«Израиль — это слуга американцев. Я больше доверяю русским», — добавил Серджио С.