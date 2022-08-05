Блинкен отговаривает Китай от эскалации после визита Пелоси на Тайвань
Государственный секретарь США Энтони Блинкен пытается сгладить последствия визита спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань, предостерегая Китай от эскалации и «увеличения агрессивных военных действий».
Беседуя 4 августа в Камбодже с премьер-министром Хун Сеном, Блинкен затронул тему визита Пелоси: «Я хочу сказать о недавней активности в отношении Тайваня, потому что я знаю, что это волнует многих людей. Соединенные Штаты по-прежнему заинтересованы в мире и стабильности в Тайваньском проливе. Мы выступаем против любых односторонних усилий по изменению статус-кво, особенно с применением силы».
Американские интернет-пользователи обсудили попытку дипломата урегулировать тайваньский кризис под соответствующей публикацией Fox News.
«Эти люди говорят так, как будто США по-прежнему являются самой сильной военной и экономической державой на планете. Те времена прошли, друзья. Вашингтон просто еще не осознал этого», — пишет FargGvard.
«Си не примет предупреждения США. Он скорее заключит военный союз с Россией», — указывает maryah.
«У нас, может быть, и есть оружие, но у нас также есть добровольные вооруженные силы, в которых новобранцев обучают «ЛГБТ-реформам» вместо подготовки к службе», — напоминает hereiamagain.
«Китай владеет Америкой, и они продолжают покупать землю по всей Америке, даже рядом с нашими базами ВВС. Неужели это никого не настораживает?» — спрашивает èñùfźñúf.
«Это настораживает умных людей, но не тех, кто контролирует Верховный суд и Конгресс», — отвечает lucan.
«Мы пытаемся о чём-то предупредить тот самый Китай, на который тратим триллион в год и которому должны еще триллион в долгах? Это тот Китай, который также владеет американскими сельскохозяйственными угодьями и предприятиями по производству продуктов питания?» — задает риторический вопрос thinkfirst911.
«Китай покупает наши сельскохозяйственные угодья и объявляет их заповедниками. Мы будем зависеть от иностранных врагов и друзей в области энергетики и продовольствия ..... мы проиграем», — считает Enlightened1378.
«Кто им продает? Американцы. Капитализм — это Америка. Американцам нужна дешевизна. Дешевый бензин, дешевая еда и дешевые товары. Китай может производить товары за копейки по сравнению с США. Не беспокойтесь об их вооруженных силах, беспокойтесь о нашей собственной жадности. Это американцы продаются. А не политические партии или политики. Подумайте, как это остановить», — предлагает onepartynation.
«Не волнуйтесь, друзья. Люди, которые планировали и осуществили вывод войск из Афганистана, стоят у руля!» — иронизирует FargGvard.
Ранее МИД Китая заявил, что визит американского представителя высокого уровня, официального лица на Тайвань — регион КНР — является грубым нарушением суверенитета Китая.
Напомним, официально США не признают суверенитета Тайваня, уверяя, что уважают принцип «одного Китая».