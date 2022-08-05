Администрация президента США Джо Байдена предположительно призывает демократов в Сенате заморозить законопроект, предлагающий объявить Тайвань «основным союзником вне НАТО».

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Речь идет о законопроекте, который ранее представили сенаторы Боб Менендес и Линдси Грэм, также предложив выделить на безопасность Тайваня $4,5 миллиарда. Белый дом с критикой отнесся к данной идее и выразил надежду, что демократы проголосуют против ее, сообщают источники Bloomberg News.

«Я не уверен, что сейчас подходящий момент для того, чтобы отбросить 40-летнюю политику», — сказал сенатор Крис Мерфи, но отметил, что для США всё же «имеет смысл сблизиться с Тайванем».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fx News.

«Белый дом и семья Байденов продали Соединенные Штаты Китаю. Вся семья совершила государственную измену. Мы должны выгнать демократов из Конгресса и Сената и начать восстанавливать страну, которую мы все помним», — считает tugcaptain.

«Байден не является другом Тайваня. Он пожертвует им ради прибыли от Китая», — уверен parkerds980.

«Кто-нибудь еще верит, что Джо не скомпрометирован?» — интересуется kevinr440.

(сс) EJ Hersom Президент США Джо Байден

«Как насчет принятия законопроекта о защите границы Соединенных Штатов?» — напоминает CMAG🇺🇸.

«Точно — мы отправляем миллиарды в другие страны для обеспечения безопасности, и всё же мы сами себя не можем защитить», — соглашается back2reality391.

«Почему мы должны посылать наши войска на войны по всей планете только потому, что так говорят некоторые богатые политики, сидящие в кабинете? 58 000 американских солдат погибли во Вьетнаме только потому, что они хотели сохранить его разделенным. Вы действительно думаете, что Белый дом волнуют страдания человечества?» — спрашивает mea1222.

«Этот призыв не признавать Тайвань «основным союзником, не входящим в НАТО», является результатом того, что семья Джо Байдена была скомпрометирована китайскими деньгами. Компрометация президента США деньгами иностранного государства, в частности Китая, может стать величайшей бомбой политической коррупции в современной истории США», — надеется jossefperl.

«Тайвань обречен. Байден не решится противостоять Китаю. Мы не делали этого ни во Вьетнамской, ни в Корейской войнах, и мы не собираемся делать этого в Тайваньской войне», — пишет frankhpns665.

«Конечно, демократы принимают сторону Китая, иначе их инвестиции пошли бы коту под хвост», — считает crazyeddie896.

«Байден НЕ на стороне американского народа. В глазах Байдена Китай стоит на первом месте», — злится MightyMouse557.

«4,5 миллиарда другой стране, хотя мы могли бы на эти деньги построить завод по производству микросхем в Америке и создать американские рабочие места.....» — отмечает LibbiesCanLigma.