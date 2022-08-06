О каких перспективах доллара в качестве надежной долгосрочной заначки можно говорить, если очередной инвестиционный глобальный институт несет убытки, по сути, из-за инфраструктурных ограничений, возникших на почве антироссийских санкций?! Так, крупнейшая по объему активов в мире инвесткомпания BlackRock сообщила о решении ликвидировать биржевой инвестиционный фонд российских ценных бумаг Russia ETF. Процедура ликвидации фонда стартует 17 августа с распределением ликвидных активов между акционерами и займет длительный период времени. Предполагается, что фонд будет действовать по крайней мере до конца этого года, а именно — до момента распродажи его активов (что представляется сложным в силу санкционных ограничений). После 31 декабря 2023 года, как говорится в сообщении компании, даже если российские ценные бумаги и депозитарные расписки не будут проданы, работа фонда может быть прекращена в любое время по усмотрению его Совета директоров.

Americasroof BlackRock

О том, что фонды BlackRock понесли убытки в размере 17 млрд долларов, в середине марта этого года сообщало издание Financial Times (FT). Причиной убытков называлась СВО на Украине. Как сообщало издание со ссылкой на данные компании, российские активы, находящиеся у её клиентов, на конец января 2022 года оценивались более чем в 18,2 млрд долларов, но на фоне антироссийских санкций их стоимость резко снизилась. 28 февраля компания приостановила все покупки российских активов и тогда же сообщила, что общая стоимость таковых составляет уже около 1 млрд долларов, при этом подчеркнув, что произошла уценка таких активов, а не их продажа. Кроме того, издание сообщало, что и другие крупные управляющие активами компании страдают от убытков, например Pimco. Сообщалось также и о планах американских банков Goldman Sachs и JPMorgan вывести свой бизнес из России. Между тем, как указывало тогда издание, если напряженность ситуации и санкции ослабнут, то свободная торговля российскими ценными бумагами может снова возобновиться, восстановив таким образом отчасти их стоимость. В компании рассчитывали, что по мере восстановления цен фонды и клиенты BlackRock смогут еще выиграть.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Эдвард Аллен из Foreign Policy, как сообщало еще в мае этого года издание The Bell, предупреждал о том, что потери, казавшиеся маловероятными, с которыми столкнулись западные компании в России, приведут к масштабному пересчету рисков со стороны инвесторов. Тогда Аллен указывал также на то, пишет издание, что «в случае попытки Китая захватить Тайвань потери были бы сопоставимы с теми», с которыми столкнулись компании из-за событий на Украине. Иными словами, в общем и целом речь шла о геополитических рисках. Автор публикации The Bell демонстрировал, насколько подобные риски влияют на снижение доходности. В частности, со ссылкой на опубликованное в 2018 году исследование ФРС он указывал, что рост геополитической напряженности, в том числе угроз конфликтов, приводит к снижению доходности глобального рынка акций и экономической активности, а также перетоку капитала с развивающихся рынков на развитые.

«Увеличение индекса геополитических рисков на одно стандартное отклонение снижает месячную доходность глобального рынка акций (в соответствии с долей стран в индексе MSCI на 1970-й) на 0,75%. С ноября 2021-го, когда рост геополитической напряженности начал заметно сказываться на российском рынке акций, к марту 2022-го значение индекса выросло с 89 до 330, при том что обычно он находится в диапазоне 75–100», — цитировал автор данные, размещенные на личном сайте Маттео Яеовьелло из ФРС.

Примечательно, что геополитические угрозы (!), как сообщается в публикации, имеют в три раза больше влияния на инновации, чем непосредственные события — это может быть связано с тем, что реализация риска уже снижает неопределенность. То есть геополитические риски со стороны украинских событий давно реализованы. При этом в апрельском отчете Blackrock о геополитических рисках, как сообщалось в публикации, крупнейшим таким риском для рынков называлось столкновение России и НАТО. Так что же делают инвесторы в условиях глобальной неопределенности, степень которой, как говорилось в статье, увеличилась в результате украинских событий? Они, как сообщалось со ссылкой на опубликованное Bloomberg мнение одного из самых известных стратегов по долговому рынку в мире — экс-главы совета по международному развитию при администрации президента США Барака Обамы Мохамеда Эль-Эриана, переходят на рынки частного капитала, где могут получить больше гибкости.

The World Economic Forum Мохаммед Эль-Эриан

«Речь идет о некотируемых инструментах: рынке венчурного инвестирования, private equity, частном долге, реальных активах. Такие рынки дают опытным инвесторам больше гибкости и больший выбор инвестиционных стратегий», — говорилось в публикации.

К слову, сегодня глава российского государства Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах», которым до конца этого года запрещаются сделки с акциями и долями российских стратегических компаний для инвесторов из недружественных стран. В документе как прямо указывается ряд стратегических компаний, так и говорится о том, что перечень компаний ТЭК и банков, сделки с долями которых будут запрещены, правительство должно подготовить в течение десяти дней. То есть плюс-минус до 15 августа такой список должен появиться. При этом если сделки будут совершены в обход указа, то они будут признаны недействительными. Предусмотрены и исключения: из-под действия указа могут быть выведены сделки на основании спецразрешения президента. Причем срок действия ограничений, установленных указом, может быть неоднократно продлен президентом страны.