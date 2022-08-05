«Их ненависть их же и сожрет». Латвия перестала выдавать визы гражданам РФ
Латвия «на неопределённый срок» приостановила выдачу виз гражданам России. Дипломатическое представительство республики пояснило, что прекратило приём заявлений на получение визы для граждан России «в связи с международной ситуацией».
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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что данное решение на себе ощутят те граждане России, у которых в Латвии живут родственники, а для остальных невозможность посетить страну — не такая уж и потеря.
«Пусть идут лесом. На зажигалках зимой будут готовить и обогреваться лесом, через который пойдут», — отреагировал Ivan C.
«Какая разница, если скоро виза будет не нужна вообще? Сел и поехал в Латвийскую область Прибалтийского края», — иронизирует Алексей.
«Ларек со шпротами закрылся, будем тогда есть икру сахалинскую», — с юмором добавил Владимир.
«Что там делать?» — не понимает First Name.
«Не выдаете визы? Напугали ежа голой задницей. К вам 99% туристов именно из России ехали, или к родственникам, или по Риге погулять», — отметил Radio Baltika.
«Ничего страшного! Скоро будет безвиз! Республика Латвия!» — не без сарказма пишет Aleksandr.
«Страна с населением в 1 млн человек играет на публику», — прокомментировал Rusvitalielli.
«Кто туда едет? Кроме предателей», — задался вопросом «ТНК».
«Латыши, вы же потом сами приползете!» — отреагировал Михаил.
«Ой, не надо! Не губите! Как же теперь жить?» — шутит Rafail A.
«Скоро они не понадобятся. Доиграются прибалты», — смеется L. L.
«К прибалтам уже вопросов нет. Вопрос в другом, почему эти недоразумения имеют у нас еще какие-то посольства?» — интересуется Dash R.
«А зачем тогда это посольство? Да и вообще, Латвию надо закрыть», — считает Андрей К.
«Сейчас Латвия нацистское государство. Но. В Латвии много русскоязычного населения, которым заткнули рот. Родня живет там у многих. У меня там брат, племянница. Эти ушлепки нацисты рвут родственные связи, вот это возмутительно и ножом по сердцу для многих россиян и родственников по обе стороны», — добавил один из участников обсуждения.
«Вы правы! Это трагедия для многих семей», — согласилась Оксана С.
«А кто туда ездит? Если только близкие родственники там живут», — спросила Марина К.
«Почему же. Есть чего посмотреть. Другое дело, что при негативном отношении к русским стоит ли? Я этот негатив чувствовала ещё в советские времена. Вежливость сквозь зубы и высокомерие даже от продавцов в магазине», — ответила Марине К. Мария Т.
«Ну откуда такая злоба? Что им сделали русские? Жили при СССР лучше всех нас! Считались витриной страны! Всю промышленность русские построили, жильё, инфраструктуру! Я могу это говорить, я своими глазами сама это видела! И что они теперь имеют? Нищая, остервенелая страна-шавка американская! Ещё два-три десятка лет, и страны может не стать, некому жить будет!.. А их злоба и ненависть их же и сожрет! Жаль русскоговорящих…трудно жить с ненавидящими рядом!» — подытожила Ариша.