Жители Южной Корее обсудили в Сети попытку северокорейских хакеров украсть технологии по производству вакцины от COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Согласно письменному отчету, представленному на слушаниях в судебном комитете Сената США, директор ФБР Кристофер Рэй сообщил, что КНДР наряду с Китаем и Россией совершает кибератаки на США.

«Мы выявили и публично раскритиковали Китай, Северную Корею и Россию, которые на протяжении последних нескольких лет совершали кибератаки, нацеленные на кражу данных об исследованиях вакцины от коронавируса», — заявил глава ФБР.

По словам Рэя, преступники совершали атаки на больницы, медицинские центры и учебные заведения с помощью программ-вымогателей.

В качестве примера киберпреступлений, глава ФБР привел взлом якобы российскими хакерами IT-компании SolarWinds и попытку Ирана вмешаться в выборы в США.

Ранее в США выпустили предупреждение о распространении вирусных программ северокорейскими хакерами.

Напомним, что в ходе конференции по кибербезопасности, состоявшейся 19 июля в Университете Фордхэм, заместитель министра юстиций — генерального прокурора США Лиза Монако сообщила, что в прошлом году больница в Канзасе подверглась атаке со стороны северокорейских хакеров. В результате кибератаки в больнице было выведено из строя несколько диагностических систем, а также утерян доступ к серверу, используемого для хранения данных, а также серверу лаборатории.

«Разве американская вакцина не хранится в холодильниках? Даже если в КНДР создадут что-то подобное, где они её будут хранить и как транспортировать?» — вопрошает mp79***.

«Что ещё умеют коммунистические страны, кроме как воровать и создавать оружие?» — интересуется gold***.

«Получить вакцину не могут, вот и делают всё возможное», — отмечает tech***.

«Технологии производства вакцины? Было бы что красть…» — пишет yous***.

Agência Brasília Вакцины против коронавируса

«Если они найдут какую-нибудь запрещенку… Кто от этого пострадает?» — задается вопросом 1215***.

«Они постоянно что-то взламывают и крадут, будь то биткоины, депозиты в банке… Мне отвратителен тот факт, что мы являемся одной нацией. Разве идеология чучхе заключается в воровстве? Стыдно должно быть…» — coff***.

«Позор мирового масштаба», — утверждает taja***.

«Даже если они украдут технологии, они всё равно не смогут ничего сделать!» — считает clim***.

«У них же уже нет инфицированных, зачем им вакцина?» — интересуется sanc***.

«Они настолько горды, что когда им предлагают, они отказываются из-за того, что не могут заплатить», — сообщает wono***.

«Ой, не обращайте на это внимание. Глядишь, они сами себя и уничтожат», — советует minn***.

«Это не технологии, это рецепт по приготовлению яда», — утверждает llji***.

«КНДР — страна пиратов в Азии», — пишет thod***.

«Конечно, это был гениальный план: своровать технологии, произвести. Продать коммунистическим странам по дешевке», — смеется mykh***.

«Только могут воровать и запугивать. Все коммунисты одинаковые», — считает worl***.