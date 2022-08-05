10 августа, как и было запланировано, вступит в силу эмбарго Европейского союза на закупки российского угля и все страны Евросоюза должны будут его соблюдать, невзирая на энергетический кризис. Об этом 5 августа заявил в ходе брифинга в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Эмбарго на поставки российского угля — это часть пятого пакета санкций, принятого в апреле. 10 августа заканчивается переходный период (в этот период разрешалось закупать российский уголь. — А. Ц.) и Еврокомиссия уверена, что все страны ЕС будут выполнять это ограничение», — приводит слова Мамера ТАСС.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что в ЕС продолжат закупать российский уголь, но будут это делать через третьи страны. Иные также задались вопросом, долго ли Европа будет страдать от своих же санкций.

«Уголь не портится», — отреагировал Piterskii Cat.

«Жду зимы как никогда», — иронизирует Олег.

«Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус…» — с сарказмом добавил DaZai O.

«Дай Бог им здоровья зиму пережить. На дровах», — не без юмора пишет Инна У.

«Так и дров нету», — ответил Инне У. Сергей С.

«А не в курсе, туры в Москву помыться, погреться уже продаются в ЕС?» — пошутил Sandr Z.

«Они люди законопослушные, закон не нарушат, пострадать за украинцев — это святое», — с сарказмом написала Ksenia Z.

«Хорошего им путешествия в средневековье!..» — иронизирует Anzhelika.

«Не надо им мешать самоубиваться…» — отреагировал Сергей Р.

«Значит, они его будут закупать через третью страну, как Киев закупал «НЕдонбасский» уголь», — отметила Людмила Z.

«Всë равно купят. Не у нас, но наш и дороже. Идиоты», — не выдержал «Армеец».

«Хотят омолодить население Европы. Старики вымрут…» — обеспокоилась Лада.

Альберт Анкер. Бабушка греется у очага (фрагмент). 1885

«Официальные запреты в силе, но параллельно импортировать отдельно взятые страны не перестанут, можно не сомневаться», — добавил Sergey V.

«Кто-нибудь обязательно наварится и на этом, ввозя уголь через третьи страны», — написал Вячеславович.

«Возрастут поставки кизяка! Вкладывайтесь в украинский навоз! Будут прибыли!» — с сарказмом комментирует Irina.

«Закаляйся! Если хочешь быть здоров, закаляйся! Водой холодной обливайся…©» — смеется Николай Ш.

«И долго они будут так над собою издеваться? Мазохисты что ли?» — не понимает «Глаза Змеи».

«А я-то думала, что они сейчас будут выходить потихоньку под осень с Россией на переговоры. Вроде же пора. Ан нет. Тут продолжение сериала «Ледниковый период в Европе», — пошутила Ксения.

«Так они с бешеной скоростью уголь у нас покупали несколько месяцев. Короче, как хомяки и белки запасов наделали», — шутит Афелья.

«Будут покупать у посредников, но тоже российский, или балтийскую смесь угля», — смеется Kremlin.ru.

«Самое время поднять цены на уголь, они же то, что недорого, не ценят», — написала Гертруда Н.

«Не останавливайтесь», — смеется Дарина.

«Опять будут из-под полы покупать, интересно, Европе самой не надоело быть собачкой США и страдать за ее интересы? Терпилы какие-то», — не выдержал Alex.

«Почему европейцы терпят этих продажных чиновников, давно бы снесли эту гниль и мылись бы себе под душем», — с юмором подытожила mimoza.