Если внимательно изучить деятельность банковского сектора Казахстана, то можно понять, как олигархи распределили между собой прибыль ключевых секторов экономики, утверждает бывший казахстанский чиновник в беседе с ИА REGNUM. Он согласился на условиях анонимности назвать имена олигархов и их покровителей из числа бывших и нынешних лидеров Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

ИА REGNUM: Кто контролирует ключевые сектора экономики Казахстана?

Давайте по порядку. Сначала определимся с ключевыми секторами экономики. К ним относятся нефтедобывающий, горнодобывающий и металлургический сектора. К менее значимым, но всё же весомым, можно отнести сельскохозяйственный сектор.

Теперь вторая часть вопроса: кому что принадлежит. С этим не всё так просто. Приведу пример. Мы не видим ветер. Как понять, что он дует? Нужно посмотреть вокруг. От ветра качаются деревья, с земли поднимается пыль. Так и здесь.

Чтобы понять, кому из чиновников и олигархов принадлежат те или иные активы, нужно посмотреть вокруг.

Bruno Girin Добыча нефти в Каспийском море

ИА REGNUM: Куда именно нужно смотреть?

На банковский сектор. Банки — это структуры, которые нельзя спрятать, и они постоянно фигурируют в СМИ. По деятельности банков можно отследить активность внутриэлитной группы и проследить их связи с различными секторами экономики.

ИА REGNUM: Например?

«Халык банк» связан с Тимуром Кулибаевым(средний зять экс-президента Нурсултана Назарбаева. — Прим. ИА REGNUM) и является оператором огромного количества нефтяных компаний, которые контролируют либо он, либо люди из его окружения. Это основная нефтедобывающая компания «КазМунайГаз». Это Северо-Каспийская операционная компания, которая разрабатывает нефтегазовое месторождение «Кашаган» на Каспии.

«Евразийский банк», который принадлежит Евразийской группе, — это Александр Машкевич, Патох Шодиев и сыновья Алиджана Ибрагимова. Через этот банк проходят банковские операции и сделки по цветной металлургии по линии Павлодарского алюминиевого завода, Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного комбината и хромового рудника с обогатительной фабрикой в Актюбинской области.

«Форте банк» принадлежит Булату Утемуратову(6-я строчка в рейтинге «50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2022» Forbes. kz. — Прим. ИА REGNUM). Банк оперирует банковскими транзакциями предприятий цветной металлургии, сетей общественного питания, АЗС, ряда крупных казахских СМИ. Например, Forbes. kz. А также обслуживает сотовый оператор «Билайн-Казахстан». Это франшиза российского оператора, которую в свое время выкупил Утемуратов.

Olympic.kz Булат Утемуратов

ИА REGNUM: Сколько в Казахстане банков?

Двадцать два. Одиннадцать — казахстанские. Из них — один региональный, работает только по Павлодарской области и связан с местными элитами, и один государственный.

Остальные девять принадлежат олигархам или аффилированы с ними и выступают как инструменты распределения финансовых потоков.

Продолжение следует