Как страны Запада обходились с народами, безоговорочно уступавшими в военном плане? История знает много таких примеров. Огромные территории вместе с людьми и ценностями попадали в колониальную зависимость и выдаивались, как, например, Британская Индия. Рабы отправлялось на тяжёлый и унизительный труд, как столетиями поступали с жителями Африки. Или же, когда стояла цель освободить землю, велось истребление аборигенов с помощью резерваций, расстрелов или эпидемий, как в Америке или Австралии.

Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1964. США Верхом на ядерной бомбе.

Необъяснимую жестокость типичного представителя Запада Адольфа Гитлера принято ставить за скобки и объяснять его историческую роль отрицательными моральными качествами. Меньшую огласку получают силы «добра» в лице США и НАТО, за последнее десятилетия провернувшие множество кровавых операций в странах, где много природных ресурсов и мало сильных войск. Однако на особой ступени безумия стоят события, произошедшие 77 лет назад. 6 и 9 августа американские войска нанесли ядерные удары по японским городам Хиросиме и Нагасаки.

Эти атаки — единственный в истории человечества случай боевого применения ядерного оружия. У Вашингтона не было военной необходимости в ударах по уже разгромленному врагу. Только геополитический интерес, вызванный желанием показать миру новейшее оружие. За американскую спесь Япония отдала 250 тысяч жизней своих граждан, погибших сразу в моменты взрывов или позднее от лучевой болезни.

«Я уже говорил про планы нацистов и их реальные действия, но и с другой стороны — то же. Скажем, бессмысленное в известной степени уничтожение — бомбардировка немецкого Дрездена, город был уничтожен тотально, без всякого военного смысла. То же самое можно сказать и об атомных бомбардировках японских городов Хиросимы и Нагасаки, где было применено ядерное оружие, атомное оружие против неядерного государства», — прокомментировал те события президент России Владимир Путин.

Взрыв атомной американской бомбы в Херосиме. Япония. 1945

Причина, по которой демонстрацию силы больше не повторяли, заключается вовсе не в миролюбии Запада, а в появлении собственного ядерного оружия у Советского Союза. Кстати, если США и гитлеровская Германия первыми приступили к созданию оружия массового поражения, то СССР первым начал работу над мирным атомом, применив передовую технологию не во вред, а на благо людей. И по-прежнему Росатом строит электростанции и энергоблоки к ним в самых разных уголках мира.

На протяжении всей истории западные элиты использовали бесчеловечные методы для достижения своих целей. Разделяя конкретные военные преступления, ошибочно отрицать общие подходы, которые применялись Западом практически ко всем народам планеты. Убийства, геноцид, разграбление, физическое и моральное насилие — нет преступлений, которые не совершались в отношении слабых и беззащитных. Между газовыми камерами для евреев и цыган, поставками опиума в Китай, инфицированными одеялами для индейцев, кнутами для чернокожих рабов не такая большая разница.

В последние годы в США эти циничные практики достигли особых вершин. Лицо отъявленного головореза скрылось за ширмами инклюзивности и демократии, но выдают руки, которые по-прежнему в крови. Изменились методы, которые стали изощрённее. Кто обвинит Запад в появлении новых смертоносных вирусов, когда есть легенда о летучих мышах из Китая? При этом мир усыпан секретными биолабораториями, работающими по программам минобороны США. Кто обвинит Запад в преступлениях радикальных исламистов? Но откуда берутся террористические группировки, как финансируются, поддерживаются идеологически и снабжаются оружием — давно общеизвестно по откровениям самих боевиков и подробным рассказам представителей власти стран, где совершаются зверства.

Участие США в событиях на Украине повсеместно — от организации госпереворота, насаждения идей русофобии, снабжения оружием до руководства действиями киевских войск. Как признался начальник ГРУ Украины Вадим Скибицкий, украинская армия согласует с Вашингтоном каждую цель для РСЗО HIMARS. Но официально американцы отрицают своё участие в событиях.

president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином

Даже открытые факты, такие как ядерные удары США по Японии в 1945 году, пытаются замаскировать и утаить. В японских учебниках указано, что бомбардировки устроили не американцы, а некие «союзники».

Ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки были нанесены из-за беззащитности Японии, её неспособности к ответным действиям. По этим же причинам столетиями избивались и подвергались разграблению народы по всему миру. Слабость противника — обязательное условие для Запада, который всегда полагался на свою безнаказанность. И, напротив, именно военный суверенитет позволил Руси, Российской империи, СССР и России пройти сквозь тысячелетие и выжить, несмотря на многочисленные войны.

Главный урок, который преподносит России Запад, — это необходимость внимательного отношения к национальной безопасности. Неспособность любой страны защитить себя сразу же ставит вопрос о её дальнейшем существовании. Но если некоторые государства могут просто попасть в зависимость, то для России слабость обязательно приведёт к расчленению территории, ликвидации её государственности и другим тяжким последствиям. Незавидное будущее нашей страны, окажись она без сильной армии, сейчас на Западе не скрывают.

При этом нужно понимать, что самый удобный для США способ победы над Россией заключается не в военном завоевании, а в нанесении ядерных ударов по местам компактного проживания — крупным городам и стратегическим объектам. Так американцы смогут уничтожить население и подавить сопротивление, но оставить нефть, газ и другие полезные ископаемые.

Выход для России только один — обеспечение боеспособности на уровне, способном ответить на любые угрозы.