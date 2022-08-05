Болгария опасается платить за газ в рублях. Сеть: боится — пусть мёрзнет
Известие о том, что поставки газа из России необходимы Болгарии, но болгарские власти опасаются платить за них в рублях, встретили с иронией в Сети. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии из интернета.
«Предательство и трусость — в одной обойме Болгарии», — считает Наталья.
«Гадить России не боится, а платить боится! Пусть сидит без газа. Болгария как минимум в третий раз предаёт Россию», — считает Александр Саваев.
«Боятся — пусть мёрзнут… их проблемы. За подлости Болгарам вообще газ продавать не стоит», — соглашается Владимир Блохин.
«Это совсем не страшно — платить в рублях! А зелеными бумажками будете туалеты свои обклеивать, пиндосам это очень понравится!» — иронизирует Алексей.
«Нехай не платят, будем и дальше жечь их газ. Пусть смотрят на факел издали», — соглашается Максим Викторов.
«Помню, как они отказались от прокладки трубы. Казалось бы, вот оно счастье, только за счёт транзита страна будет получать миллионы сотен долларов, но Старший брат велел, и болгары отказались. Есть такое выражение: бить себя палкой по голове, к Болгарии это относится на 100% верно. Мир демонстрирует одно: в нём остались всего несколько по настоящему независимых стран, к Болгарии это не относится. Позорно издеваться над своим народом в желании угодить теряющему всякий стыд и уважение гегемону», — поделился мнением Олег М.
«Ничего. До морозов побоятся, а как замерзать начнут, и боязнь сразу уйдёт», — смеется Иван Копанев.
«Болгария не сможет обходиться без российского газа, однако боится оплачивать сырье в рублях»… Тут ведь как? Или боязливо платить и получать газ (несмотря на все свои мелкие пакости), или бесстрашно сидеть без газа», — развивает тему Владимир Большаков.
«Простите нас, болгары, за то, что наши предки спасали вас от нападения турок», — замечает Сергей Васильев.
«Русофобия — штука нехорошая, болгары», — напоминает Светлана.
Как сообщало ИА REGNUM, об опасениях Болгарии по поводу оплаты российского газа в рублях ранее известил портал Dir. bg. Автор статьи Виктор Стефанов поясняет также, что поставки газа из России необходимы Болгарии.
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