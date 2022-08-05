Известие о том, что поставки газа из России необходимы Болгарии, но болгарские власти опасаются платить за них в рублях, встретили с иронией в Сети. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии из интернета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский газ

«Предательство и трусость — в одной обойме Болгарии», — считает Наталья.

«Гадить России не боится, а платить боится! Пусть сидит без газа. Болгария как минимум в третий раз предаёт Россию», — считает Александр Саваев.

«Боятся — пусть мёрзнут… их проблемы. За подлости Болгарам вообще газ продавать не стоит», — соглашается Владимир Блохин.

«Это совсем не страшно — платить в рублях! А зелеными бумажками будете туалеты свои обклеивать, пиндосам это очень понравится!» — иронизирует Алексей.

«Нехай не платят, будем и дальше жечь их газ. Пусть смотрят на факел издали», — соглашается Максим Викторов.

Gazprom.ru Добыча газа

«Помню, как они отказались от прокладки трубы. Казалось бы, вот оно счастье, только за счёт транзита страна будет получать миллионы сотен долларов, но Старший брат велел, и болгары отказались. Есть такое выражение: бить себя палкой по голове, к Болгарии это относится на 100% верно. Мир демонстрирует одно: в нём остались всего несколько по настоящему независимых стран, к Болгарии это не относится. Позорно издеваться над своим народом в желании угодить теряющему всякий стыд и уважение гегемону», — поделился мнением Олег М.

«Ничего. До морозов побоятся, а как замерзать начнут, и боязнь сразу уйдёт», — смеется Иван Копанев.

«Болгария не сможет обходиться без российского газа, однако боится оплачивать сырье в рублях»… Тут ведь как? Или боязливо платить и получать газ (несмотря на все свои мелкие пакости), или бесстрашно сидеть без газа», — развивает тему Владимир Большаков.

«Простите нас, болгары, за то, что наши предки спасали вас от нападения турок», — замечает Сергей Васильев.

«Русофобия — штука нехорошая, болгары», — напоминает Светлана.

Как сообщало ИА REGNUM, об опасениях Болгарии по поводу оплаты российского газа в рублях ранее известил портал Dir. bg. Автор статьи Виктор Стефанов поясняет также, что поставки газа из России необходимы Болгарии.

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