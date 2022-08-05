Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Антоний, сменивший на этом посту митрополита Илариона в начале июня сего года, лично познакомился со своим ватиканским коллегой, секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером. Как сообщила пресс-служба ОВЦС, их встреча состоялась 4 августа в Апостольском дворце в Ватикане, где «в ходе продолжительной беседы обсуждались текущие вопросы», касающиеся взаимоотношений Русской православной церкви и Католической церкви.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

Каких-то иных подробностей больше не приводится, отчего в глаза бросается слово «продолжительная», которым охарактеризовала беседу между Антонием и Галлахером пресс-служба ОВЦС. Ведь, по идее, первая очная встреча митрополита и архиепископа могла носить сугубо протокольный характер, когда собеседники, которым предстоит взаимодействовать друг с другом в силу занимаемых должностей, представляются, говорят принятые в подобных случаях ритуальные фразы, после чего прощаются. Но сейчас сделан намек на то, что между Святым престолом и Московской патриархией накопились такие неотложные вопросы, что времени на раскачку нет и действовать приходится оперативно. Это первое.

Второе. До визита в Ватикан митрополит Антоний побывал с рабочей поездкой во Франции, где, как сообщала пресс-служба ОВЦС, встретился с апостольским нунцием архиепископом Челестино Мильоре, возглавлявшим дипломатическое представительство Святого престола в России в 2016–2020 годах. По этому случаю в нунциатуре «был дан обед, в ходе которого собеседники, поддерживающие добрые личные отношения со времени дипломатического служения архиепископа Мильоре в России, обсудили широкий спектр вопросов», в том числе касающихся взаимоотношений Русской православной церкви и Католической церкви. Еще один интересный и немного нетрадиционный ход. Ведь председатель ОВЦС до того* еще не встретился с нынешним нунцием в России архиепископом Джованни д’Аниелло.

Даниил Набережный Митрополит Антоний (Севрюк)

В целом же пока складывается следующее впечатление. Митрополит Антоний начинает свое служение в новой должности с установления контактов с ватиканскими дипломатами, то есть теми, кто в Святом престоле сосредоточены преимущественно на межгосударственных отношениях, а не межцерковных, как, например, глава Дикастерии по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох, с которым так любил общаться предыдущий председатель ОВЦС. Возможно, дело тут не только в том, что после отставки митрополита Илариона кардинал Кох вдруг резко «охладел» к диалогу Ватикана и Московского патриархата и даже в одном из интервью обвинил патриарха Московского и всея Руси Кирилла в «еретических измышлениях», якобы оправдывающего «жестокую и абсурдную войну на Украине по псевдорелигиозным мотивам», а в понимании веса и роли государственного секретариата Святого престола, курирующего дипломатическую службу.

Госсекретариат — это структура, которая чувствует национальные интересы тех или иных государств глубже и тоньше прочих куриальных ведомств, понимая, что собственно церковные вопросы являются в межгосударственных отношениях одними из многих и не носят эксклюзивного характера. Что накладывает свой отпечаток на тему, которая в последнее время приобрела доминирующее положение в диалоге между Ватиканом и Московским патриархатом, а именно перспективу встречи папы Римского Франциска и патриарха Кирилла. Многие прогнозируют, что она может состояться в ходе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет с 13 по 15 сентября в казахстанской столице. Как рассказал в интервью «Казинформ» глава Центра Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Булат Сарсенбаев, «особую значимость» придаст работе съезда участие патриарха Кирилла и верховного имама аль-Азхара Шейха Ахмед аль-Тайеба, а «особенностью грядущего мероприятия станет визит в Казахстан папы Франциска».

Ряд католических изданий, сообщивших о беседе митрополита Антония и архиепископа Галлахера, предположили, что во время нее и обсуждалась организация в Нур-Султане встречи предстоятелей Католической и Русской православных церквей. Если так, то перед новым председателем ОВЦС стоит непростая задача согласовать с ватиканскими коллегами-дипломатами переговорную повестку папы и патриарха в условиях, когда на Святой престол и Московскую патриархию, Франциска и Кирилла, оказывается серьезное информационно-политическое давление в связи с украинским конфликтом. Вместе с тем это станет амбициозным вызовом для митрополита Антония, в случае удачного разрешения которого он сразу наберет немало аппаратных очков как в России, так и за ее пределами.