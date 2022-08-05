Стихия, разгулявшаяся в Ростовской области в ночь на 5 августа, напугала жителей. Кто-то проснулся среди ночи от слишком громких раскатов грома, кого-то разбудили озарившие небо молнии. В социальных сетях люди пишут, что не сразу поняли, что это гроза.

Феликс Нуссбаум. Страх. 1941

«Похоже было на обстрел», — пишет Свой Человек.

«Я по началу так и думала», — подтвердила Ульяна М.

«Либо я очень крепко сплю, либо до Западного жилого массива не дошло», — предполагает Натали Д.

Ещё несколько жителей Железнодорожного и Советского районов подтвердили, что ночью не слышали сильных раскатов грома, зато видели, как озаряют ночное небо молнии.

«На ЗЖМ сильно сверкало, а по звуку — да, не сильно было. Закрытых окон было достаточно, чтобы не слышать», — пишет подписчица паблика «Ростов Главный».

«Слышала и видела. Живу на улице 339-й Стрелковой дивизии. Словно выстрелы слышала, был дикий гул», — говорит Яна Ч.

Жители других городов и районов Ростовской области отметили, что тоже стали свидетелями разгула стихии. Грозовые дожди накрыли весь донской край.

«Сальто сделал лёжа в кровати», — поделился Andrew R.

«Ночью сон исчез вовсе! Так перепугались! Думали, что это взрывы ракет», — призналась Наталья П.

ИА REGNUM Гроза

«До сих пор не сплю. Первый раз такой грохот слышу», — сетует Анна П.

«На улице Казахской та же история. В 3:00 подскочила, тоже испугалась. Что-то похожее на взрыв, и не скажешь, что это гром. Сигнализации машин как завыли. Ух!» — описала обстановку Алена К.

«Зато озоном воздух наполнился после грозовых разрядов. Дышите, наслаждайтесь. Полезно», — советует Анна Р.

«Тор баловался», — иронизирует Светлана С.

«М-да, гремело от души», — пишет Ксюша К.

«В часа 2 ночи так ударило, аж дом сотрясло», — отметил в телеграм-канале паблика «Это Ростов» Владимир.

«И ветер сумасшедший поднялся, окна пришлось закрыть», — подтвердил Алексей А.

«Мощно сегодня бабахнуло, я аж подскочила», — рассказала Ольга К.

«Я подумала, что снаряд кинули, такой звук был страшный», — пишет Лейла.

ИА REGNUM напоминает, что штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий в Ростовской области продлили до конца суток 6 августа. На Дону пройдут грозовые дожди и усилится ветер.