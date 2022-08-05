Сеть: «Похоже было на обстрел» — ростовчане испугались ночной грозы
Стихия, разгулявшаяся в Ростовской области в ночь на 5 августа, напугала жителей. Кто-то проснулся среди ночи от слишком громких раскатов грома, кого-то разбудили озарившие небо молнии. В социальных сетях люди пишут, что не сразу поняли, что это гроза.
«Похоже было на обстрел», — пишет Свой Человек.
«Я по началу так и думала», — подтвердила Ульяна М.
«Либо я очень крепко сплю, либо до Западного жилого массива не дошло», — предполагает Натали Д.
Ещё несколько жителей Железнодорожного и Советского районов подтвердили, что ночью не слышали сильных раскатов грома, зато видели, как озаряют ночное небо молнии.
«На ЗЖМ сильно сверкало, а по звуку — да, не сильно было. Закрытых окон было достаточно, чтобы не слышать», — пишет подписчица паблика «Ростов Главный».
«Слышала и видела. Живу на улице 339-й Стрелковой дивизии. Словно выстрелы слышала, был дикий гул», — говорит Яна Ч.
Жители других городов и районов Ростовской области отметили, что тоже стали свидетелями разгула стихии. Грозовые дожди накрыли весь донской край.
«Сальто сделал лёжа в кровати», — поделился Andrew R.
«Ночью сон исчез вовсе! Так перепугались! Думали, что это взрывы ракет», — призналась Наталья П.
«До сих пор не сплю. Первый раз такой грохот слышу», — сетует Анна П.
«На улице Казахской та же история. В 3:00 подскочила, тоже испугалась. Что-то похожее на взрыв, и не скажешь, что это гром. Сигнализации машин как завыли. Ух!» — описала обстановку Алена К.
«Зато озоном воздух наполнился после грозовых разрядов. Дышите, наслаждайтесь. Полезно», — советует Анна Р.
«Тор баловался», — иронизирует Светлана С.
«М-да, гремело от души», — пишет Ксюша К.
«В часа 2 ночи так ударило, аж дом сотрясло», — отметил в телеграм-канале паблика «Это Ростов» Владимир.
«И ветер сумасшедший поднялся, окна пришлось закрыть», — подтвердил Алексей А.
«Мощно сегодня бабахнуло, я аж подскочила», — рассказала Ольга К.
«Я подумала, что снаряд кинули, такой звук был страшный», — пишет Лейла.
ИА REGNUM напоминает, что штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий в Ростовской области продлили до конца суток 6 августа. На Дону пройдут грозовые дожди и усилится ветер.