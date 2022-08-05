Известие о назревающем на Украине политическом расколе между региональными и федеральными властями спровоцировало широкий общественный резонанс в интернете. Люди считают, что раскол этот случился из-за денег: страна рушится, а её руководство всё дерется из-за «косточки, брошенной Байденом». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения соцсетей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Время

«Сами себя уничтожат… как пауки в банке», — считает Лидия.

«Регионалы обижаются, что деньги мимо них идут», — замечает Егор Панкратов.

«Грести под себя — это так по-украински…» — считает Светлана.

«У нас, в Николаеве, каждый день прилёты, воду выдают по три литра на человека, до бочки ещё надо добраться. А у этих свои разборки. Псевдострана», — информирует Борис Годунов.

«Всё намного проще и прозаичней. Раньше мэры распределяли бюджеты регионов. Теперь их оторвали от кормушки, и вся власть, а следовательно, и финансиование у ВГА. Посадив мэров на голодный паек, киевская хунта лишь усилила раскол», — считает Добрыня.

«Украина начала распадаться на княжества???.. процесс пошёл», — смеётся Игорь Рогатин.

«Скоро Зеленского свои же шлёпнут. Свалят, конечно, на нас, но нам не привыкать, лишь бы помучался подольше перед смертью», — развивает тему Сергей.

«Анархия — мать порядка. Ждемс!» — иронизирует Олег.

«Страна рушится, а у этих горе-руководителей на первом плане вопросы, как эту страну ещё сильнее разворовать. Укро-классика», — соглашается Эдуард.

«Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке», — отозвался о Зеленском Андрей Петров.

«Боятся, что не смогут урвать свой кусок пирога», — отмечает Сергей Шишкин.

«Собачки передрались из-за косточки, брошенной Байденом», — соглашается Виталий.

«Нарколыга задолбал даже своих подопечных», — отозвался Сергей С. об украинском президенте.

«Раскол между ними не из-за ситуации в стране, а из-за денег. Ситуация их как раз устраивает: чем дольше конфликт, тем больше можно нажиться на халявных деньгах Запада, но вот деньгами делятся не со всеми», — поделился мнением Алексей Кузьмин.

«Да там грызня в самом разгаре. Зеля жадный. Делиться не хочет. А в СБУ праздник непрофессионализма. Хоть не порно, но задорно», — иронизирует Людмила Пакулева.

president.gov.ua Владимир Зеленский

«У них война, а они о бабках грызутся! Да это что такое? Мир сошел с ума… (окраинский)», — уточнила Тамара Полухина.

«Драка за деньги началась. Все никак не нахапают», — констатирует Сергей Дементьев.

«Вам не о том следует думать, господа мэры. Перед вами скоро встанет выбор — сотрудничество с новой властью или статус беженца», — приводит довод Владимир Черкашов.

«Свадьба в Малиновке…» — приводит аналогию Арсений Новиков.

«Дальше будет веселее. Бей своих, чтоб чужие боялись», — предрёк Александр Еремин.

«Несколько лет назад писатель-фантаст Сергей Лукьяненко написал в своём блоге статейку под названием: »Бурленье говн не терпит суеты». Она была не об окраине, а совсем по другому поводу. Но к данному случаю название статьи очень даже подходит. Так что пусть бурлит эта клоака, скоро взорвётся изнутри», — заметил Сергей Лобанов.

Как сообщало ИА REGNUM, о политическом расколе, назревающим между региональными и федеральными властями на Украине, сообщило американское издание The Washington Post.

По мнению мэра города Днепропетровска (Днепр) Бориса Филатова, региональные власти не устраивает создание военных администраций, у которых значительно больше полномочий, чем у гражданских властей, а финансируются они при этом из федерального бюджета.

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