Этого и следовало ожидать. Суток не прошло с отъезда престарелой американской «конгрессвумен» с Тайваня, как коллективный Запад, демонстрируя крайнее нервное возбуждение, напряжение и страх перед содеянным, подобно нашкодившей лисице, начал заметать хвостом оставленные следы. Дирижирующий этим «оркестром» Вашингтон, позабыв басенную мудрость насчет «А вы, друзья, как ни садитесь…», «свистнул всех наверх». Все собрались — в формате «расширенной большой семерки», с примкнувшим к ним верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Риторический вопрос, «где Тайвань, а где ЕС?», был госмужами проигнорирован с изяществом легендарного джинна Хоттабыча, который, как известно, обладал богатейшими познаниями в области географии.

Иван Шилов ИА REGNUM США

О чем же заявили urbi et orbi главы МИД Запада (евроатлантисты + «непотопляемый» японский «авианосец»)? Тезис №1. «Мы обеспокоены угрожающими действиями КНР, особенно учениями с боевой стрельбой и экономическим давлением, которые могут привести к ненужной эскалации». Понятно, что речь идет о перепугавших западных, в особенности американских и японских провокаторов, учениях НОАК с фактической военной блокадой Тайваня. Тезис лукавый от начала и до конца. Были бы «обеспокоены», думали бы головой, а не другим местом. И не устраивали бы провокации, загоняя Пекин в тупик, в котором, если не реагировать на такое откровенное хамство, то теряется лицо. «Угрожающие действия» — высокопоставленные западные дипломаты не могут этого не понимать — это отнюдь не китайские учения, а высадка Нэнси Пэлоси на Тайване и ее встречи с сепаратистскими лидерами. «Ненужная эскалация» спровоцирована этой высадкой, и она уже произошла, и ответственны за неё США. Не хотели бы эскалации — не высаживались бы. А к чему тогда этот тезис? Очень просто. Высадиться хотелось, а эскалации не хочется. Чтобы «сладкий уксус» да «на халяву». Другие чтобы проглотили, а мы, «такие красивые», от души попиаримся. Отсюда надежда на «авось», который «как-нибудь пронесет». «Чтобы у нас всё было, и нам за это ничего не было».

Тайваньские-то сами понимают, в какую историю их «вляпали» вашингтонские «друзья»? За самолетом Пелоси инверсионный след давно уже растаял в голубом небе. А расхлебывать шумные последствия местным. Понятно, что с американской точки зрения Цай Инвэнь — «хромая утка», с неё нечего взять, кроме известно чего, поэтому её не жалко. А остальных? Бизнесмены тайваньские вон уже в полный голос даже не ропщут, а возмущаются: окажемся в блокаде — чего делать будем? Разоримся ведь! Может, не надо авантюр? И Пелоси приезжала зря? Но сама-то островная власть разве не предполагала, что за такой «базар» придется отвечать? Или так хотелось покрасоваться в свете софитов, приложившись к ручке визитерши, что после этого хоть потоп?

(сс) Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Тезис №2 совместного заявления глав МИД «семерки». «Нет никаких оснований использовать визит предлогом для агрессии в Тайваньском проливе. Для законодателей наших стран поездки за границу — это нормально и привычно. Эскалация КНР рискует усилить напряженность и дестабилизировать регион».

Опять всё тот же вопрос: чем раньше думали? Но не только. Тут «западники» начинают пробалтываться. Поездки законодателей за границу — действительно общепринятая мировая практика, но… в рамках межпарламентских обменов. Вот если бы делегация Конгресса во главе хоть с Пелоси, хоть с Камалой Харрис как председательствующей в Сенате, приехала бы в Пекин и провела бы встречу в ВСНП, в которой с суверенного согласия КНР приняли бы участие тайваньские законодатели — это была бы совсем другая история. Чтобы было понятнее. Как бы отреагировали в Вашингтоне, если, скажем, китайская или российская парламентская делегация во главе со спикером, невзирая на протесты федеральных властей США, приземлилась бы на Аляске или на Гавайях и там принялась делать то, чем американцы занимались в Тайбэе? Не уверен, что США не пошли бы на уничтожение самолета. Так чему они сейчас возмущаются? Ах, да, «двойные стандарты». Конечно, разумеется… Развивая известные мысли, можно сказать, что в ближайшие 48 часов пятую колонну можно вычислить по поддержке этого «семерочного» заявления.

Да, и насчет «дестабилизации региона». Такая вот информация:

Китай — Николай Вавилов

«На фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем Индия и США проведут двухнедельные высотные военные учения «Юдх Абхьяс», менее чем в 100 км от линии фактического контроля, демаркационной линии между Китаем и Индией. Источники в министерстве обороны и безопасности сообщили, что совместные учения запланированы на период с 14 по 31 октября, в ходе которых обе стороны проведут различные военные маневры на большой высоте».

Ключевое здесь — время проведения. Зуб можно дать, что организаторы этой очередной американской провокации, в которую вовлекают и Индию, рассчитали его исходя из вероятных сроков проведения XX съезда КПК. «Они» там в Пекине съезд проводят, а «мы» им — маневры у взрывоопасной границы под это дело… Это что, разве не дестабилизация? Или когда учения в своем территориальном пространстве проводит Китай, то вот это «дестабилизация», а когда этим занимаются США у границ Китая, за тысячи километров от своих берегов, — это «стабильность»? А если бы Пекин или Москва (или вместе) на фоне американских выборов, скажем, с 5 по 9 ноября т. г. провели бы «военные маневры на большой высоте» с облетом в режиме боевого патрулирования самолетами дальней авиации восточного побережья Северной Америки? Пусть и не всей береговой линии, для создания нужного эффекта хватило бы, уверяю, до Нью-Йорка и обратно — мимо Вашингтона. Дважды — туда и обратно. Причем даже по границе воздушного пространства 200-мильной зоны. Из Венесуэлы бы взлетали или с Кубы — уже второй вопрос. С кем-нибудь договорились бы. Тогда как оно было бы?

Mil.ru Ту-95МС

Есть и другая, уже историческая параллель. 14 октября — 60-я годовщина начала острой фазы Карибского кризиса 1962 года. А еще через шесть дней, 20 октября, аналогичный юбилей другой острой фазы — китайско-индийского пограничного конфликта того же 1962 года. У кого-то, кто подзабыл уроки тех событий, чешутся руки освежить память и повторить? Сто раз, вслед за американским президентом военных времен Франклином Рузвельтом приходится повторять: «В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случается, то так было задумано».

Тезис №3 совместного заявления глав МИД «семерки» самый показательный. «Мы призываем Китай не менять статус-кво силой в одностороннем порядке, а устранить разногласия по обе стороны пролива мирным путем. Нет никаких изменений в политике одного Китая, где это применимо, и основных позициях членов G7 по Тайваню». Тут уже даже не пробалтываются, а просто теряют связь с реальностью, выпадают из нее. Еще раз: «Нет никаких изменений в политике одного Китая». И тут же — «где это применимо». Извините, но получается, что «политика одного Китая», составляющая основу дипломатических отношений КНР со всеми членами «семерки», с каждым из них по отдельности, «применима не везде»? Вот с этого места, как говорится, пожалуйста, поподробнее. Пункты и возможные прецеденты назовите, господа-провокаторы, где политика одного Китая, по вашему разумению, НЕПРИМЕНИМА… Там, где надо помешать Китаю развиваться, чтобы сохранить свой и, в целом, западный уровень потребления за счет развивающихся стран? Там, где ради остановки их развития все средства хороши, включая региональную войну с риском глобальной эскалации? Или ради получения на Тайване своих военных баз, а то до Окинавы, Гуама, Гавайев слишком далеко: случись что, прилетят к шапочному разбору. Случайно ли такую озабоченность кризисом в проливе демонстрируют страны АСЕАН, собравшиеся на саммит в Камбодже? В быту это называется «оговоркой по Фрейду», а по существу, это поиск приключений в виде casus belli не только на свою собственную филейную часть. Но и безответственные игры с судьбой всего человечества, будущим земной цивилизации в широком толковании этого понятия. Так кто же это «меняет статус-кво силой в одностороннем порядке»? Китай? А может быть все-таки США и выстроившиеся за ними марионетки из состава коллективного Запада?

Все измышления совместного заявления «семерки» по Тайваню госсек Энтони Блинкен повторил в выступлении в Пномпене в рамках Восточноазиатского саммита. К слову, на нем если кто в изоляции, которую Вашингтон готовил Москве и Пекину, и оказался, так это сами США. Еще на подступах к камбоджийской столице главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И дали от ворот поворот американским «забросам удочки» о двусторонних встречах с главой Госдепа. Однако на фоне происходящего вокруг Тайваня и на Украине говорить с США и их союзниками не о чем и главное незачем. Особенно с Японией, с главой МИД которой китайский министр отменил встречу в Пномпене на полях, ввиду участия Токио в совместном заявлении «семерки». Заведомо известно, что все эти встречи американской и другим сторонам с «той стороны глобальных баррикад» нужны для пиара и сохранения хорошей мины при плохой игре. Дескать, встречаемся, обсуждаем. А в уме при этом держим войну. Помогать Блинкену выбираться из тупика, в который он вместе со своим коронавирусным шефом Джо Байденом завел ситуацию в мире, и тем самым способствовать укреплению позиций Демпартии на промежуточных выборах ни Москве, ни Пекину не с руки. Еще меньше резона поддерживать русофобскую и синофобскую политику японских реваншистских властей, которые спят и видят, чтобы отомстить России и Китаю за поражение во Второй мировой войне. Зато отбоя у наших двух министров нет от коллег из других стран, желающих встретиться и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. Оба — и Лавров, и Ван И — работают в предельно интенсивном графике.

Mid.ru Глава МИД Китая Ван И и глава МИД России Сергей Лавров

Еще один показательный штрих, говорящий о всей глубине неуверенности, поразившей американскую дипломатию. После того как Лавров в Мьянме, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о профанации американской стороной переговоров по ДСНВ, как Вашингтон — сам Байден — тут же отреагировал. И сообщил миру, что готов обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая должна будет заменить недавно продленный СНВ-3, истекающий в 2026 году. Понимаем, что происходит? Стоит ткнуть Вашингтон носом в тот или иной вопрос, с которым у него туго, как сразу же начинается спектакль в духе «цель ничто — движение все». За обещаниями в карман не лезут, убеждают всех, что они «за всё хорошее, против всего плохого». И на этом всё заканчивается, ни шагу в сторону реального решения наболевших проблем. Дипломатия США на глазах вырождается в игру слов, прикрывающую словесной демагогией дефицит мысли, пустоту и спорадичность действий.

И последнее. Изрядно позабавило общественность, особенно российскую и китайскую, обращение «недоделанного» украинского фюрера Зеленского к лидеру КНР Си Цзиньпину с требованием о переговорах. Дескать, «звоню, звоню, а в Пекине никто трубку не берет…» С одной стороны, все сермяжно. Зеленскому нужна помощь. Понимая, что от Китая он её не получит, босс «95-го квартала» то ли сам придумал такую комбинацию, чтобы выслужиться перед американскими хозяевами, то ли, что вероятнее, действует по наущению Вашингтона. С другой же стороны, дело обстоит серьезней. Зе-фюрер не случайно спекулирует на «нейтралитете» Пекина, при том, что уж кому-кому, но ему лучше других известно о позиции КНР, поддерживающей Россию. В этой части темы «рука США» просматривается вполне отчетливо, ибо попытки запустить между Москвой и Пекином «черного кота», породив взаимное недоверие, — краеугольный камень политики Белого дома и Госдепа на российском и китайском направлении. Эту линию с неизменным провалом и неизменным же возобновлением подобных подрывных попыток США продолжают все последние годы. Когда перестали справляться сами, подключили к давлению на Китай сателлитов из ЕС и АТР. Но и они не помогли. Дела, видимо, обстоят настолько худо, что «на худой конец», за неимением лучшего, сгодится и Киев. Вот и подключили Зеленского. А у того своя беда: в Донбассе посыпался фронт ВСУ и для того, чтобы хоть немного затормозить процесс обвала, все средства хороши. Утопающий, как известно, хватается за соломинку. Так и отыскался общий американо-украинский интерес, на котором стал публично спекулировать Зеленский. И сам факт предания этих вещей гласности говорит о том, что ничего серьезного за ними не просматривается. Дипломатия делается не «в прямом эфире», а в тиши кабинетов и резиденций.

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

Какое краткое резюме?

Мир необратимо меняется. До определенного момента прежние «хозяева жизни» в борьбе за сохранение своих позиций ограничивались лобовым «проламыванием» своей линии, невзирая на сопротивление. Но на определенном этапе, по мере выстраивания российско-китайского альянса, проламывать стало сначала трудно, а затем почти невозможно. Именно в этот момент глобальный кризис перешел в новую, нынешнюю фазу, в которой столкновение великих держав двинулось из экономической в политическую плоскость. И приближается к тому, чтобы перейти в военную сферу. Скандальная поездка Пелоси на Тайвань — знак, обозначающий контуры этого перехода. Никаких серьезных вопросов в Тайбэе спикерша не решала, задача состояла в другом: вывести конфронтацию на новый уровень, осуществив своеобразную «разведку боем». Ввязаться, а затем действовать по обстановке. Но провернуть эту спецоперацию таким образом, чтобы перевести стрелки на Китай. Этого не получилось. Поэтому попытки продолжаются, уже не в онлайне, но «задним числом». Вашингтону любой ценой нужно спровоцировать Пекин на эмоциональную реакцию, которую можно было бы использовать для обвинений в «агрессии». Противостоять такой подленькой линии довольно трудно, особенно психологически. И особенно потому, что понимаешь, с какой именно субстанцией имеешь дело. Стратегического терпения у Китая, уверен, хватит. Тем более что эскалации провокаций осталось недолго: пройдет съезд КПК, и Вашингтон вынужден будет вернуться к реальной повестке, а не той, что мотивирована правозащитной идеологической демагогией.

Остается отдать должное лидерам — президенту Путину и председателю Си, обеспечившим такой уровень сближения Москвы и Пекина, который, объединив потенциалы двух стран в противостоянии западной экспансии, смог её остановить. Пока еще не развернуть вспять, но и дальше эта экспансия не продвигается. Приезд Пелоси на Тайвань — истерика именно этого свойства, когда содержательная политика приносится в жертву эпатирующей форме. Как гласит китайская пословица, темнее всего бывает перед рассветом. Задача — выдержать и дождаться.