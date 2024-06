Европейский союз искусственно задерживает передачу Украине финансовой помощи на сумму 8 млрд евро. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе видеообращения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Буйный

Зеленский считает, что европейские страны сознательно замедляют процесс выделения средств из-за якобы нерешительности лидеров этих государств. Подобное поведение лидеров Евросоюза, по словам Зеленского, является или ошибкой, или преступлением.

Заявление украинского лидера обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения возмутило, что Зеленский требует у ЕС предоставить Украине помощь.

«Ну ты, парень, совсем обнаглел! Уже требуешь», — отреагировала «Валькирия».

«Наглость — второе счастье», — добавила Ирина.

«Вошёл во вкус», — написала «Кэт Радистка».

«Высокие дипломатические отношения», — смеется одна из участниц обсуждения.

«Удивительное нахальство! Совсем уже Европа охамела», — с сарказмом пишет Ольга.

«Сами вырастили этого крокодила, вот и кормите его. Иначе он вас всех сожрёт», — прокомментировал заявление Зеленского Michael.

«Клоуну надо кран транзитной трубы перекрыть в Европу», — призвал The Truth is One.

«Ну, смех! Клоун наезжает на Евросоюз. Ну, конечно, ему осталось немножко побыть у так называемой власти, а денег-то хочется побольше хапнуть, а они не дают. Время уходит…» — отреагировал 27 050.

«Давай деньги, деньги давай», — иронизирует Вадим.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заслуженные гроши

«А он вообще говорит своим гражданам, что эту «помощь» возвращать надо, или они думают, что эти все деньги выделяются, потому что весь мир любит Украину?» — поинтересовалась Ната.

«Я думаю, его уже не будет на Украине, когда отдавать надо будет», — ответил Нате Александр В.

«Интересно, когда до ЕС дойдёт, что никто деньги возвращать не будет?» — задумалась Виктория.

«Европа деньги на газ откладывает…» — отреагировала Helga S.

«Они же ему обещали «золотые горы» и денег, если он развяжет конфликт с Россией?! Наверное, громко кричали и били по плечу?! А теперь что?! Денег нет и газа нет, а мы обделались?.. Он и будет требовать. Много знает. И может шантажировать и Байдена, и Шольца, Макрона и [председателя Европейской комиссии] Урсулу [фон дер Ляйен] с [верховным представителем союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом] Боррелем…» — считает Ирэна.

«Маленького обидели! Денежку на конфетки не дали!..» — иронизирует «Баба Яга».

«Сокровищницы Зеленского и команды имеют бездонное дно», — комментирует Umbrella corporation.

«С какого перепуга вам кто-то что-то должен? 30 лет грабили собственный народ, и теперь шайке идиотов и преступников нужно удержаться у власти, и подавай им деньги… Зеленский скоро будет бежать, как никогда в жизни не бегал!» — подытожил R. I.