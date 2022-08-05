Всё больше появляется доказательств искусственного происхождения такой заразы, как ковид, и всё чаще в свете этого упоминаются компании, так или иначе связанные с сыном президента США Джо Байдена — Хантером. 4 августа 2022 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что ведомство рассматривает возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID) (организация, признанная в РФ нежелательной). Многие факты говорят в пользу этой версии. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Напомним, ещё в мае 2022 года ИА REGNUM провело большое расследование о подрядчиках и фармкомпаниях, связанных с биолабораториями США на Украине:

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ИА REGNUM Биологические лаборатории США на территории Украины. 2022

4 августа 2022 года в рамках брифинга глава войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сделал несколько важных заявлений. Во-первых, он отметил, что интерес американской администрации к изучению биологических средств «узконаправленного действия» заставляет по-новому взглянуть на причины возникновения пандемии и роль американских военных биологов в появлении и распространении возбудителя COVID-19.

Кириллов также сослался на слова эксперта медицинского журнала «Ланцет» Джеффри Сакса, который ещё в мае 2022 года заявил, что «…коронавирус был создан искусственно и с большой вероятностью с использованием американских достижений в области биотехнологии…»

В выступлении представителя Минобороны России также упоминалась программа «Предикт», которую с 2009 года финансировало агентство США по международному развитию (USAID) (организация, признанная в РФ нежелательной). Кириллов добавил, что рассматривается возможная причастность этого агентства к возникновению нового коронавируса.

В пользу этого говорит то, что именно по этой программе изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей — переносчиков этих вирусов. В 2019 году (ещё до официального объявления о первых заболевших) по программе провели учения «Ивент-201», где отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса. В том же году программу «Предикт» экстренно свернули.

«Реализация сценария развития COVID-19 и экстренное сворачивание USAID (организация, признанная в РФ нежелательной) в 2019 году программы «Предикт» позволяют предположить преднамеренный характер пандемии и причастность США к ее возникновению», — добавил Кириллов.

Программа «Предикт» и её роль в ковидной повестке

Подробнее остановимся на программе «Предикт» (PREDICT).

О данной программе ИА REGNUM упоминало в материале в мае 2022 года «Семья Байден раскинула сети от Украины до Китая. А так ли прост COVID?»

Программа создавалась как международный исследовательский проект в области эпидемиологии на гранты правительственного агентства США USAID (организация, признанная в РФ нежелательной). Стартовала она как часть проекта «Зарождающиеся пандемические угрозы» (Emerging Pandemic Threats). Более того, из открытых источников известно, что разрабатывал программу директор подразделения новых угроз USAID (организация, признанная в РФ нежелательной) Dennis Carroll.

За десять лет по программе собрали сотни тысяч биологических образцов животных, в том числе и от летучих мышей. В ходе исследований было обнаружено много разных заболеваний, которые могли быть потенциально заразными для людей, в том числе более 100 видов коронавирусов.

Из публикаций американских СМИ известно, что программу «Предикт» свернули за два месяца до вспышки в Ухане. Там же уточнялось, что стоимость программы составляла 200 млн долларов США (в год? в месяц?). При этом деньги по программе были задействованы и для обучения сотрудников 60 зарубежных лабораторий, в том числе лаборатории в Ухане, которая выявила новый коронавирус, вызывающий COVID-19. Лаборатория в Ухане получала финансирование от госагентства США на оборудование, а координаторы PREDICT связывали ученых этой лаборатории с исследователями в других странах, чтобы синхронизировать отслеживание новых вирусов до SARS-CoV-2.

Издание Los Angeles Times в 2020 году сообщило, что в проекте PREDICT, который работал двумя пятилетними циклами, участвовали как эпидемиологи, так и ветеринары. В их задачи входило изучение типов взаимодействия между животными и людьми, которое привело к нынешней вспышке COVID-19.

Карта заражения COVID-19 в Европе в Марте 2020

Ключевым участником программы называли президента EcoHealth Alliance Питера Дашака (Peter Daszak). А EcoHealth была одним из фигурантов дела о биолабораториях на Украине. Эта же организация в составе некоего международного консорциума работала над прогнозированием и предотвращением глобальных угроз новых заболеваний.

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Прогноз о возможных вспышках болезней — это возможность подготовиться, встретить во всеоружии врага. Но только ли это?

Хотелось бы напомнить: основными бенефициарами пандемии в мире стали фармацевтические компании из так называемой биг-фармы, которые заработали миллиарды на ковиде и продолжают их зарабатывать. Это и вакцины, и тесты, и лекарства, и маски и многое другое. Как показало расследование Минобороны РФ, многие представители этой биг-фармы фигурировали и в проекте по биолабораториям США на постсоветском пространстве, включая Украину. Были среди них и те, кто имеет действующие дочерние компании в России и поставляет на наш рынок свои препараты.

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Партнёром EcoHealth по проекту PREDICT выступала компания Metabiota. EcoHealth Alliance по делу биолабораторий на Украине проходит как спонсор. Metabiota также фигурант дела о биолабораториях. Более того, она же и участник глобального индекса инфекционных заболеваний — программы, которая «одной из первых отметила необычные инфекции в Ухане в декабре 2019 года».

И снова «Метабиота» и… Байден?

Компания Metabiota, о которой ИА REGNUM уже неоднократно рассказывало, не просто ещё один подрядчик госведомств США. Это фирма, которая имеет тесные связи с сыном президента США — Хантером Байденом. Подробную цепочку мы раскрывали в материале «Семья Байден раскинула сети от Украины до Китая. А так ли прост COVID?» Например, бывший бизнес-партнёр Байдена по одной из компаний входит в совет советников Metabiota, а сама компания Байдена на своём сайте указывала Metabiota в качестве объекта инвестиций.

Среди фигурантов дела о биолабораториях была американская компания Pilot Growth Equity — среди тех исполнителей проекта на Украине, перед которыми поставили задачу создать элементы биологического оружия избирательного действия и которые использовали Украину как биополигон, место испытания новых лекарственных препаратов. Эта компания также является партнёром Metabiota. Так, гендиректор Metabiota Нита Мадхэв назвала Pilot Growth преданным союзником, который привнёс в сотрудничество богатый опыт и знания. А ещё среди основателей Pilot Growth фигурирует некий Нил Каллахан, чьи данные совпадают с данными одного из сотрудников команды Байдена.

Отдельно можно остановиться на топ-менеджерах спонсируемой Хантером Байденом Metabiota: гендиректор Мадхэв — экс-сотрудник отдела специальных патогенов в Центре контроля заболеваний США (CDC), а также она бывший сотрудник компании Air Worldwide, моделировавшей масштабные катастрофы, прогнозировавшей последствия вспышек эпидемических заболеваний. Глава совета директоров Metabiota Натан Вольф (Nathan Wolfе), который также в ряде источников указан как основатель компании, и вовсе входит в совет по оборонным научным исследованиям министерства обороны США (DARPA). Последнее занимается разработкой новейших вооружений для Пентагона. Сам же Вольф — получатель премии Национального института здравоохранения за новаторские исследования, касающиеся передачи вирусов. Также Вольф — член совета уже упомянутой выше компании EcoHealth.

Что мы видим? Хантер Байден тесно связан с подрядчиками, спонсорами и исполнителями дела о биолабораториях на Украине, в том числе и теми, которые имеют отношение к уханьской лаборатории. Той, которая расположена в Ухане, — городе, где началась вспышка ковида. А ещё в США десять лет изучали и выявляли коронавирусы, имея весьма богатую исследовательскую базу. А тут ещё и искусственная природа появления нового коронавируса набирает всё больше и больше доказательств. Причём об этом говорят в разных странах, не только в России.

Тут же и подрядчик госведомств США — Metabiota — на своём сайте уже после пандемии ковида делает занимательный прогноз: «Вероятность того, что в ближайшие 25 лет в мире произойдет еще одна пандемия или эпидемия, от которой погибнет по крайней мере столько же людей, сколько от COVID-19, составляет от 47% до 57%».

У вас еще есть сомнения в том, чем могут заниматься США в биолабораториях, открытых во многих странах постсоветского пространства?