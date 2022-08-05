Заявление представителя немецкого конгломерата Siemens о том, что компания получила все необходимые экспортные документы для транспортировки в Россию турбины для газопровода «Северный поток», но ждёт разрешения из Российской Федерации на её импорт, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 5 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток»

«Осталось оформить пересылку турбины через «Почту России», а затем её благополучно потерять», — шутит Андрей П.

Многие пользователи предложили российскому руководству провести дополнительные проверки турбины на безопасность, как террористическую, так и биологическую.

«НАТО даёт письменную гарантию, что турбина не заминирована? Роспотребнадзор подтверждает, что турбина не заражена оспой обезьян и вообще ничем не заражена? Расписка от ВОЗ есть? Что-то не хватает с вашей стороны документиков. Побегайте, пособирайте ещё», — пишет Надежда С.

Некоторые комментаторы отмечают, что турбина застряла за пределами России не просто так, а в связи с принятием антироссийских санкций.

«А зачем нам турбина? Мы в России люди тёмные, отвергнутые, засанкционированные по самое не могу. Давайте вы уж сами как-нибудь из турбины газ добывайте», — издевается Сергей Г.

«А чего они ждут? Газпром уже сказал, что мы не можем принять вашу турбину, так как она нарушает ваши же санкции ЕС! Ваши санкции мы нарушать не собираемся. Снимайте санкции, тогда примем», — указывает Rurik V.

Часть людей полагает, что России нет никакой нужды спешить с транспортировкой турбины для «Северного потока». Граждане считают, что немцы ещё не всё поняли, им нужно время.

Официальный сайт ПАО «Газпром» Газопровод «Северный поток»

«Не торопитесь. Пусть немцы ощутят весь эффект своих же санкций», — просит Tatto E.

«Очень хочется, чтобы Газпром потянул время. Надо очень внимательно изучить представленные документы. И себя не забыть — право на отдых никто не отменял. В выходные хорошенько отдохнуть следует, к тому же последний месяц лета», — подметила Надежда К.

Ряд пользователей указывает на то, что спешка с турбиной не нужна, к вопросу можно вернуться зимой или же в следующем году.

«Пускай обратятся к нам со своей турбиной зимой. Пусть приложат в заявление справку с извинениями. Без этой справки турбину не примем», — написала Василиса М.

«Весной можно вернуться к этому разговору. Сейчас как-то не до турбины. Всё-таки спецоперация, суверенитет, взаимоотношения с Индией и Китаем. В общем, слишком много дел», — отметил Джеймс Б.

Нашлись и те, кто и вовсе не считает нужным продолжать транспортировать газ по «Северному потоку», потому что у России есть куда более перспективные покупатели, которые не позволяли себе оскорблений в адрес нашего государства.

«Я, если честно, выступаю за то, что газ из трубы «Северного потока» надо перебросить на «Силу Сибири». Всё-таки Китай не вводил против России санкции. Куда более благонадёжный покупатель. А немцам можно посоветовать разве что распилить турбину на металлолом. Всяко больше пользы от неё теперь будет», — советует Константин З.

Напомним, 4 августа представитель немецкого конгломерата Siemens сообщил РИА Новости о том, что компания получила все необходимые экспортные документы для транспортировки в Россию турбины для газопровода «Северный поток», но ждёт разрешения из Российской Федерации на её импорт.