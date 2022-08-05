Заявление президента АвтоВАЗа Максима Соколова о том, что на заводе «Лада-Ижевск» будет организован выпуск электрических автомобилей Lada e-Largus, опытную партию которых Россия увидит уже в 2023 году, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 5 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM АвтоВАЗ

«Илон Маск сейчас, наверное, на нервах весь, места себе не находит», — шутит Сергей И.

Множество пользователей оказалось в лёгком шоке от столь неожиданного заявления руководителя АвтоВАЗа. Люди считают, что для российского автопрома реализация подобных планов окажется самым настоящим прорывом, как в технологическом плане, так и прорывом сквозь санкционные ограничения.

«Понятное дело, что это потребует времени, но сам факт того, что Россия нацелена на собственное производство электромашин — это очень круто!» — считает Наталия Т.

«Я всем нашим производствам желаю процветания, роста, рассвета! Да будет так! Народная поддержка должна помочь производителям не разочароваться и довести свои проекты до успешного завершения и выпуска на рынок», — пишет Люба М.

Некоторые комментаторы отмечают, что без санкций российские производители так и сидели бы сложа руки, а тут им приходится выкручиваться из крайне непростой ситуации, совершая порой даже неожиданные прорывы.

«Перспективное решение! Вот ещё очередной пример того, как Россия быстро развивает отечественный автопром, несмотря на все санкции. Скоро мы увидим невиданный ранее рост. Чем больше давление извне, тем более драгоценный камень получается», — отметил Виталий Д.

Часть людей полагает, что спайка АвтоВАЗа с КамАЗом позволит российскому автопрому преодолеть все внешние ограничения, предоставив гражданам современные, комфортные, безопасные и экологичные виды транспорта.

Lada.ru Производственная площадка АвтоВАЗа

«Между прочим, КамАЗ уже вполне успешно производит электромобили и даже беспилотный транспорт. Так что и у АвтоВАЗА в сотрудничестве с ним есть отличные шансы! Вряд ли санкции существенно помешают этим планам», — поделилась своим мнением Наталья Г.

Ряд пользователей сомневается в том, что сейчас российскому народу так уж нужны именно электрические версии автомобилей.

«Электрокары — это, конечно, всё красиво и интересно, но стоит ли нам уподобляться всей этой идиотской зелёной повестке? Ну, неужели обычный бензиновый транспорт, с учётом всех норм выбросов, чем-то хуже электромобилей? Электричество для них ведь тоже как-то произвести надо!» — напоминает Николай К.

Нашлись и те, кто отмечает, что предыдущие десятилетия показали, насколько ошибочным был подход государства в отношении развития отечественного автопрома.

«Жаль, что за 30 лет собственное производство легковых автомобилей убили практически полностью, заводы распродали иностранцам, а всё, что производится, по сути, наполовину из советских деталей, наполовину из европейских. Потому что дешевле покупать, чем своё создать? Ну и как, получается сейчас? Как только Запад ввёл санкции, каждый день новые модели придумывают! Вот ведь как бывает! Не было бы счастья, да несчастье помогло», — Анна К.

Напомним, 4 августа пресс-служба АвтоВАЗа»опубликовала информацию, согласно которой президент компании Максим Соколов утверждает, что на заводе «Лада-Ижевск» будет организован выпуск электрической версии автомобиля Lada e-Largus. По словам топ-менеджера, опытную партию электрокаров Россия увидит уже в 2023 году.