Заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что нужно как можно быстрее убрать из публичного пространства все советские памятники, коих насчитывается от 200 до 400 на территории страны, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 5 августа в социальной сети «ВКонтакте».

ИА REGNUM Эстония

«Эстонцы, что, хотят стереть и переписать историю? Только с памятниками и могут бороться. Русофобы чёртовы», — дал яркую характеристику Ростислав Б.

Граждане видят, как эстонские власти встраиваются в единую прибалтийскую струю ненависти по отношению к собственному прошлому, а также проецируют все свои неудачи после отделения от СССР на Россию, которая по всем параметрам успешнее Эстонии.

«Эстония, к сожалению, стремительно нацифицируется. Страшно наблюдать, как народ, с которым мы бок о бок жили и не тужили ещё лет тридцать назад, сегодня культивирует ненависть в отношении русских. И ведь даже не гнушаются рушить памятники, которые посвящены в том числе и их же собственным предкам!» — отметил Максим С.

Лев Евгеньев ИА REGNUM 9 мая 2016 года. «Бронзовый солдат» — памятник воинам, погибшим при освобождении Таллина

Некоторые комментаторы отмечают, что эстонцам буквально за три десятка лет успели так сильно промыть мозги оголтелой русофобией, что теперь они готовы разорвать вообще со всем, что их связывает с нашим народом.

«Историческая память у эстонцев явно оказалась предательски короткой. Но такие страны, на примере Украины, ничем хорошим не заканчивают. Так что пусть ждут своей неминуемой участи. Она их обязательно в будущем настигнет», — уверен Виталий Д.

Часть людей считает откровенным лицемерием стремление эстонских властей сносить советские памятники, но получать при этом выгоду от построенной советским народом инфраструктуры Эстонии.

«Для начала пусть отдаст все советские территории, с которыми вышла из СССР. Затем пусть передаст все объекты инфраструктуры, которые строил СССР (здания, мосты, железную дорогу, памятники, порты, электростанции и прочее). Тогда в оставшемся клочке Эстонии могут делать, что хотят», — указывает Андрей С.

«Если уж на то пошло, то снести нужно не только советские памятники, но и всё остальное, что СССР построил там: мосты, производство, промышленность. Да-да, и про жильё не забудьте. И живите себе гордо на этих ваших развалинах!» — написала Ольга З.

Ряд пользователей указывает на то, что эстонскому руководству следовало бы озаботиться вопросами энергобезопасности, ведь ближайшую зиму Эстония встретит без российского газа.

«У этой сумасшедшей страна находится на краю экономической катастрофы, а она с памятниками борется! Скоро зима! Вам хана, очнитесь!» — обращается Сергей А.

«Пускай эстонцы потом не плачут, когда любые их экономические и политические контакты с Россией окажутся в истории. Больше наш народ этим русофобам и нацистам помогать не станет. Теперь каждый сам по себе», — поделился своим мнением Александр В.

Нашлись и те, кто уверены, что рано или поздно Россия заставит Эстонию поплатиться за русофобию.

«Пусть премьер-министр Эстонии не беспокоится. Может сколь угодно сносить советских памятников. Россия вскоре сама всё восстановит, а правительство этой страны отправит «в отпуск», — предупреждает Абрам З.

EU2017EE Estonian Presidency Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Напомним, 4 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила на пресс-конференции правительства о том, что нужно как можно быстрее убрать из публичного пространства все советские памятники, коих насчитывается от 200 до 400 на территории страны.