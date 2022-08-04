Москва отмечает для кого-то радостное, а для других горестное пятилетие программы реновации. Как зачастую и бывает, решили облагодетельствовать людей, не спросив на то их согласия. Запустили реновацию и проводят ее — подцензурно говоря волюнтаристски. Теперь вот приходится, игнорируя реальность возвещать о небывалом уровне поддержки и многочисленных желающих присоединится, о масштабах строительства, его качестве. О многом другом, с чем автор лично не сталкивался, и с удивлением услышал из уст спикеров панельной дискуссии: «Программа реновации как эффективный механизм градостроительного развития города Москвы». Все познается в сравнении, попробуем сравнить и мы.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

Проводя в жизнь программу реновации, столичные власти поступили ровно по поговорке «гладко было на бумаге, да забыли про овраги», а в нашем случае решили не обращать на них внимания. В итоге имеются две картины происходящего — у простых людей своя, отнюдь не радужная, у больших чинов своя, с грандиозными победами, беспрецедентностью замысла и наполеоновскими планами.

Москва отмечает для кого-то радостное, для других горестное пятилетие программы реновации. Как зачастую и бывает, решили облагодетельствовать людей, не спросив на то их согласия. Запустили реновацию и проводят её, подцензурно говоря, волюнтаристски. Теперь вот приходится, игнорируя реальность, возвещать о небывалом уровне поддержки и многочисленных желающих присоединиться, о масштабах строительства, его качестве. О многом другом, с чем автор лично не сталкивался и с удивлением услышал из уст спикеров панельной дискуссии: «Программа реновации как эффективный механизм градостроительного развития города Москвы». Всё познается в сравнении, попробуем сравнить и мы.

Нет ничего важнее здоровья, не даром же столько пословиц, ему посвященных. Вспомним одну, и начнем со здоровья. Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что «за последние десять лет в Москве построено 425 детсадов и школ на всю Москву, около 40 поликлиник и какое-то количество спортивных объектов. За 15 лет реновации нужно построить 700 сопутствующих социальных объектов», и попросил только вдуматься в это. Мы вдумались, и сразу вспомнилась не столь уж далекая история нашего государства. Безусловно, сравнение некорректно, тем не менее оно говорит не в пользу нынешнего руководства.

И вот что по размышлению получается: «Конец 1920-х годов ознаменовался значительными изменениями в социально-экономическом развитии страны. Руководство страны во главе с И. Сталиным провозгласило отказ от НЭПа и переход к политике форсированной индустриализации, целью которой должен был стать ускоренный промышленный рост и превращение страны в развитое индустриальное государство.

Игорь Свирин ИА REGNUM Вдумайтесь! За 10 лет 425 ДДУ построили

Хотя основной упор был сделан на развитие тяжелой промышленности, социальное развитие также получило значительный импульс. Как свидетельствуют факты, за годы первых пятилеток в стане появилась разветвленная больничная сеть. В процентах к 1913 году это выглядело следующим образом: в 1928 г. число больничных учреждений выросло на 124%, в 1932 г. — на 171%, в 1937 г. — на 246%, в 1940 г. — на 303%. Численность сельских фельдшерско-акушерских пунктов с 1913 года по 1940 год выросла на 944%, численность коек на 381%…

Необходимо отметить, что по мере развития промышленности число здравпунктов продолжало расти: в 1937 г. их было 7298, а в 1940 г. — уже 8261. Кроме здравпунктов, на промышленных предприятиях с числом рабочих, равным или превышающим 5000 человек, создавались фабрично-заводские амбулатории, а на предприятиях с 10 000 рабочих и более — закрытые поликлиники».

Кроме того, чиновник напомнил о том, что в реновацию уже вступить нельзя, но наряду с реновацией в столице запускается программа комплексного развития территорий (КРТ).

Первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин поведал о том, что прогулялся по «МВО «Манеж», ощутил себя в квартале реновации, за что очень хвалил столичное руководство. Теперь, по его словам, министерство будет прилагать все силы, чтобы по всей стране добиться впечатляющих московских результатов. Для этого была по столичному образу и подобию разработана программа комплексного развития (КРТ), которая уже широко шагает по стране.

Игорь Свирин ИА REGNUM Для депутатов реновация стала вызовом

А тем временем во второй столице городе Санкт-Петербурге зарождается массовое движение горожан категорически несогласных с планами властей. Местные парламентарии, видимо не желая повторять негативный опыт столицы и желая подстелить соломки, создали общественный штаб, с этой инициативой выступил спикер Заксобрания, а оппозиционное «Яблоко» разработало законопроект о гарантиях переселенцам.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников уже традиционно поздравил всех с пятилетием реновации и выразил непоколебимую уверенность, что в ближайшее время Москва будет обладать самым современным жильем по сравнению с другими мегаполисами. Для депутатов программа стала вызовом, ведь на них легла обязанность создать законодательный каркас для нее. Также по словам Шапошникова, мэр Собянин справедливо напоминал всем, что городские власти не могли подвергать риску москвичей, проживающих в старых домах, иначе придется не планомерно и ответственно решать программу переселения, а в срочном, аварийном порядке.

Игорь Свирин ИА REGNUM Избирателям большие деньги за реновационную квартиру предлагали

В 2010 году по данным экспертов РИА-Аналитика, в рейтинге ветхого и аварийного жилья безусловным лидером РФ была Москва, такового насчитывалось 0,3%.

Вот как это объяснили РИА: «Регионы в рейтинге ранжировались по уровню ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади всего жилищного фонда. При этом при равных показателях выше в рейтинге располагались регионы с меньшей долей аварийного фонда. При равной доле и ветхого, и аварийного фонда выше располагались регионы с лучшей динамикой доли ветхого и аварийного фонда».

Более того, наш город и через 7 лет к моменту начала реновации, по мнению теперь уже Росстата, менее всех в стране нуждался в реновации. Москва вновь замкнула список, как и пятью годами ранее, с 0,3% нуждающегося в замене жилого фонда. Реновация нужна была Туве с ее 17,3%, Якутии с 16,6%, Дагестану с его 15,7%, Ингушетии с 15,5% и далее по списку до Москвы.

Игорь Свирин ИА REGNUM Прогулялся по Манежу, почувствовал себя как в квартале реновации

Член постоянного депутатского объединения «Моя Москва» Елена Николаева поделилась секретом успеха, чтобы люди поверили, нужно было терпеливо, кропотливо и не отмахиваясь работать. Более того, на первом этапе получать сомнения, раздражения и даже агрессию, чтобы люди поверили. А в качестве подтверждения своей аргументации рассказала байку о том, как к ней пришли переехавшие в новую квартиру избиратели и рассказали, что им предлагают немыслимые дотоле деньги за новую квартиру.