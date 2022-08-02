Новость о том, что прогрессивные американские сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен отказались комментировать визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, несмотря на общее одобрение со стороны политиков в Вашингтоне, вызвала бурную реакцию американских интернет-пользователей, собрав более 4,6 тысячи комментариев под соответствующей публикацией Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Прошлым летом Сандерс предостерег американских политиков от «игры с красным драконом», подчеркнув, что не следует «начинать новую холодную войну».

Тем не менее общие настроения на Капитолийском холме относительно поездки Пелоси на Тайвань носят одобрительный характер вопреки обострению отношений между США и Китаем.

«Существуют четкие рамки обязанностей спикера палаты представителей. Налаживание торговых отношений и внешних связей не попадает в этот список», — пишет fire_hart.

«Никому не нужно было посещать Тайвань. У Пелоси хорошо получается ездить только в отпуск, а может быть, она просто хочет убедиться, что инвестиции, которые сделал ее муж на Тайване, принесут ей доход в будущем», — указывает blindlady624.

«Визит Пелоси на Тайвань был «грандиозным» — она поставила США в опасное положение, совершая этот ненужный визит. Не говоря уже о том, что внешние отношения НЕ являются частью ее работы как конгрессмена. Внешняя политика — это роль исполнительной ветви нашего правительства», — напоминает dlnt.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

«Пелоси потеряла место в палате представителей, и она это знает, она отправилась в прощальное турне через Тайвань и, скорее всего, уйдет в отставку после ноябрьских выборов. Это не тот конец, которого она, вероятно, хотела. Я сомневаюсь, что она останется, чтобы увидеть унизительное поражение демократов в 2024 году», — размышляет goldengoose247.

«Что бы Пелоси ни делала на Тайване, это не оправдывает поддерживаемую ею политику, которая вредит американскому народу. Она ссылается на поддержку Тайваня и их свободы и демократии, игнорируя это здесь, в Америке», — возмущается goprocks.

«Не забудьте о ее поездке на Украину и борьбе за их суверенитет, хотя она игнорирует наш. Какая лицемерка», — отвечает alilbirdietoldme222.

«Мне нравится, когда политики говорят: «Мы хотим сотрудничать с (укажите страну), чтобы производить (укажите продукт) для нас». Как насчет партнерства с Америкой в производстве любого продукта, который нам нужен, чтобы мы могли производить его здесь и давать рабочие места американцам!!!» — предлагает css009.

«Похоже, шум вокруг визита Пелоси на Тайвань отвлек американцев от инфляции, цен на бензин, нехватки продовольствия, проблем в цепочке поставок и так далее», — замечает auschwitzpoolguard.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в МИД КНР проинформировали, что Китай обязательно примет решительные меры в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Конфронтация между Пекином и Тайбэем создана преднамеренно Демократической прогрессивной партией (ДПП) Тайваня и президентом острова Цай Ивень, это грозит им потерей власти и бедствием, заявил представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.

總統府 Taiwan Presidential Office Цай Инвень

Китай приостановил экспорт песка на Тайвань, а также импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции с Тайваня. Также власти Китая введут санкции против двух тайваньских фондов за сепаратистскую деятельность, компаниям материковой части страны запретят сотрудничать с предприятиями, делавшими в фонды пожертвования.

Вместе с тем США и Тайвань могут заключить торговое соглашение, причём это может произойти уже в обозримом будущем, заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.