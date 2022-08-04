Заявление заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева о том, что взлом его страницы в соцсети «ВКонтакте», произошедший 2 августа 2022 года, является проявлением информационной войны и от подобного никто не застрахован, но тем не менее виновные не останутся безнаказанными, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 4 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов, ИА REGNUM Кибербезопасность

«Информационная война — очень страшная вещь. Она может заставить поверить в то, чего не было, либо же скрыть ото всех самую убедительную правду», — написала Алия Р.

Многие пользователи не сомневаются, что злоумышленники намеревались использовать страницу зампреда Совбеза России, чтобы дискредитировать российскую власть и посеять вражду среди наших геополитических союзников.

«Всё правильно сказал Медведев, молодец. Информационная война проявляется как раз в подобных вещах. Пытаются посеять сомнения в обществе. Правильную позицию он занимает в последнее время», — отметила Анна З.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

Некоторые комментаторы отмечают, что хакеры взломали только одну страницу Медведева в одной социальной сети, что должно было бы минимизировать информационный ущерб, вызванный атакой.

«Если бы Медведев хотел опубликовать пост, он опубликовал бы его в первую очередь в Telegram, где у него самый активный блог, а не во «ВКонтакте». Раз в Telegram не было такого же поста, который, к примеру, впоследствии бы тоже потёрли, то это точно был взлом и фейковый текст», — уверена Наталья Г.

Часть людей полагает, что отдел безопасности, который должен был бдеть и не допускать подобных эксцессов, явно не справился со своими непосредственными обязанностями.

«Невозможно взломать страницу «ВКонтакте», если не вручить ключи хакеру прямо в руки. Дмитрию Анатольевичу следовало бы провести беседу со своими «айтишниками» по вопросу безопасности», — советует Виталий Р.

«Кто-то явно недоглядел за страницей нашего дорогого Дмитрия Анатольевича. Кто виноват? Его надо найти и… секир-башка!» — призывает Михаил Р.

«Нельзя такого впредь допускать. Надо защищать первых лиц страны от таких кибератак. Иначе заберут у них площадки для вещания, наговорят с три короба, а потом фиг докажешь, что не они всё это написали», — предупреждает Амира А.

Ряд пользователей указывает на то, что в результате взлома страницы Медведева не случилось катастрофы, проблему удалось решить в кратчайшие сроки.

«Ну, взломали страницу, бывает всякое. Хотелось бы верить, что это разовая акция и более такого не допустят», — пишет Нелли Б.

«Ну, взломали и взломали. Как мы видим, ничего страшного не произошло. Успели отреагировать вовремя, всё почистили, работает всё дальше. Такое бывает. Главное не допускать в стране такой же ситуации, в которую угодил Трамп в Америке, когда его тупо из всех соцсетей выпилили. У нас в России настоящая свобода слова. Надо её беречь», — указывает Мартин К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Напомним, 4 августа заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев решил прокомментировать взлом своей страницы в соцсети «ВКонтакте» в интервью РИА Новости, заявив, что от подобного никто не застрахован, но виновные не останутся безнаказанными. По мнению Медведева, «это проявление той самой информационной войны».