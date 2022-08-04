Правительство США внимательно отслеживает, решится ли Китай использовать визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в качестве предлога для эскалации напряженности в отношении острова, сообщает 4 августа Fox News со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Во время своего визита Пелоси похвалила «демократические ценности» и «самоуправление» Тайваня, а также заверила жителей острова, что США будут отставать общие интересы, касающиеся безопасности в регионе.

«С нашей стороны нет никаких изменений касательно политики — об этом неоднократно говорил президент Байден, — рассказал журналистам высокопоставленный сотрудник Госдепартамента. — Вопрос в том, попытается ли Пекин использовать эту поездку в качестве оправдания эскалации, которая может каким-то образом привести к конфликту».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Если бы Нэнси Пелоси действительно хотела поддержать Тайвань, она бы сделала это в Конгрессе, а не пиарила бы себя в свои последние дни на посту спикера, пока у нее еще есть легкий доступ к самолету, финансируемому налогоплательщиками», — пишет Brandon3509.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

«Жаль, что Нэнси Пелоси не поедет на границу США. Мы находимся под вторжением. Демократы заботятся о суверенитете Украины и Тайваня, но не о суверенитете нашей страны. Мы переживаем самый коррумпированный, неэтичный и преступный демократический Конгресс в истории Америки», — указывает johnn707.

«Хотя мне лично не нравится Пелоси и ее политика и действия, она все же была права, выступая на Тайване от имени США. Только не совсем понятно, почему Пелоси, а не Государственный секретарь или кто-то из Госдепартамента. Не очень хорошо выглядит ее нынешнее положение дел…» — отмечает af1 979 550.

«Байден говорит, что США НЕ поддерживают независимость Тайваня от Китая, так почему же Пелоси играет другую мелодию? Демпартия просто не может собраться с мыслями. Тайвань должен был оставить ее у себя, поскольку она бесполезна при вторжении на границу США», — злится impeachsenialjoe.

«Это было подстроено. Фальшивка, чтобы отвлечь внимание Америки от полного и абсолютного провала Демократической партии», — подчеркивает guido123.

«Это всего лишь еще одна вещь, которую создают демократы, чтобы отвлечь людей от инфляции и рецессии. Это не сработает, потому что люди чувствуют боль каждый день, когда тратят деньги на покупку чего-либо», — указывает sadie5.

«Пелоси отправилась на Тайвань, чтобы показать людям, что она собирается делать то, что хочет, и никто ее не остановит. Но самое печальное, что за ее эго заплатит народ Тайваня», — предупреждает bidenisthejoke.

«В кои-то веки я болею за Китай», — отмечает ad-rock.

«Мировое турне пьяной леди в розовом!» — описывает поездку Brandon3509.

«Эта администрация будет «помогать» народу Тайваня так же, как она «помогала» народу Афганистана, выводя американские войска», — уверяет ThomasRS.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

«Провоцировать Китай, откуда импортируется большая часть нашей продукции и от которого зависит наш современный потребительский образ жизни, — не самый разумный шаг. Мы совершили ошибку, переведя производство в офшор, и теперь находимся в плену у иностранной державы», — объясняет fortyfivelongcolt.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США искусственно поддерживают напряжённость вокруг Тайваня.