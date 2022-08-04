BBC и Finance Uncovered провели расследование, в ходе которого они пришли к выводу, что некоторые российские олигархи, против которых были введены санкции, используют лазейки в британском законодательстве. По их мнению, Аркадий и Борис Ротенберги, олигархи из ближайшего окружения российского президента Владимира Путина, открыли в Великобритании компании, которые не обязаны сообщать о своих учредителях и владельцах.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

Английское ограниченное партнерство (ELP, English Limited Partnership) не попало под правила, введенные правительством в 2016–2017 году. За последние пять лет было открыто около 4500 таких партнерств, в том числе братьями Ротенбергами, которые использовали их для покупки произведений искусства стоимостью в миллионы долларов.

Некоторые пользователи посоветовали британскому правительству оставлять подобные лазейки для «дружественных стран», от которых понятно что ожидать. Россия, по их мнению, такой страной не является.

«Я молюсь, чтобы в будущем Великобритания оставляла тайные лазейки для покупки больших частей Лондона только для олигархов из дружественных стран», — прокомментировал @zone_arcadia.

Многие пользователи не удивились, отметив, что Лондон уже очень давно используется олигархами, причем не только из России, для отмывания денег и мошеннических схем.

«Лондон — это прачечная, он всегда был таким», — прокомментировал @JMooters.

«Деньги, неважно, откуда они, всегда были самым важным для Великобритании», — считает @GerriisalsoGigi.

«Пусть они открывают свой бизнес в Великобритании! Мы делаем всё возможное, чтобы вам было легко спрятать свои деньги и спрятаться самим! И всё совершенно легально! Звоните прямо сейчас!» — написала @chey_cobb.

«Вот это неудивительно, правительство отставило лазейки для российских олигархов. Конечно, они это сделают, потому что они получают огромные суммы денег от них», — написал @PVenkman4.

Ряд комментаторов считает, что лазейки были оставлены специально, но о них мало кто должен был знать, но из-за некомпетентных политиков в правительстве и парламенте ими пользуются все кто только может.

«Даже ребенок сможет разобраться с этими тайными лазейками, потому что у нас во главе страны клоуны сидят», — отметила @Lucystaffyy.

В комментариях посоветовали провести расследование и узнать, куда в действительности идут деньги, которые британское правительство отправляет Украине. Пользователи уверены, что ни деньги, ни оружие либо не доходят до Украины, либо их воруют.

«Вы лучше начните расследовать, сколько украинских олигархов открыто выкачали деньги с Украины, в том числе Зеленский. Вы узнайте, где он прячет миллиарды, которые он украл у украинцев! Куда он дел деньги, которые вы ему отправили? И куда он дел деньги с перепроданного оружия?» — поинтересовался @Elevate15 649 186.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Часть комментаторов считает, что позволяя российским бизнесменам отмывать деньги в Англии, британское правительство сотрудничает с «путинским режимом» и позволяет ему богатеть.

«Это скандал. Олигархи спонсируют путинскую войну. Такие люди, как Ротенберги, всё еще используют британские корпоративные структуры, выводят свои деньги из России и тратят их, как хотят. Если мы снисходительно относимся к этим деньгам, тогда мы снисходительно относимся и к Путину», — написал @margarethodge.

Некоторые пользователи отметили, что до недавнего времени похожая схема работала и в Шотландии, но сейчас шотландское правительство от нее избавилось, а Англия продолжает помогать преступникам. Для многих шотландцев это является одной из причин, по которым нужно голосовать за проведение второго референдума по независимости.

«Шотландские партнерства с ограниченной ответственностью также использовались для отмывания денег. Их закрыли, но остальные британские территории продолжают использоваться ненадежными и подозрительными компаниями», — отметил @Key_Capital_.

В комментариях также отметили, что российские бизнесмены, против которых были введены санкции, которым не разрешено въезжать на территорию Соединенного Королевства, спокойно прилетают и улетают, будто ничего и не происходило последние полгода.

«У меня есть достоверная информация о том, что российские олигархи въезжают и выезжают из Великобритании на своих частных самолетах и вертолетах, и всё вернулось на уровень до начала СВО», — рассказал @BarrySheerman.