Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Международный уголовный суд (МУС) в нежелании применить статью «агрессия» к ситуации между Украиной и Россией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кулеба

«В его уставе написано, что одним из преступлений, по которым он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России», — заявил глава украинского МИД изданию «Укринформ».

Украинский дипломат считает, что это является институциональным эгоизмом Международного уголовного суда.

Читайте также: Глава МИД Украины Кулеба недоволен Международным уголовным судом

Заявление главы украинской дипломатии обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«Теперь одна надежда осталась. На спортлото», — иронизирует Александр З.

«А так надеялись на Гаагу! Не переживай, Кулеба, зато ростовский военный трибунал признает всю вашу шайку террористами», — пишет Жанна В.

«Вот поэтому и СВО (специальная военная операция. — М. Р.), поэтому и ограниченный контингент, поэтому и… Да много еще почему…» — добавил Anatoly.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

«Зрада зрадная. Как бы обратное не вышло и международный суд не признал бы «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистами, а Украину, собственно, спонсором всего этого детища. Тогда будет всё, приехали», — смеется RDS 007.

«Как можно квалифицировать деяния, направленные на борьбу с террористами?.. Зеленский и его команда это не что иное, как ОПГ, но вслух об этом политики «цивилизованного мира» не говорят. Пока не говорят. Когда Украина им будет неинтересна, еще ткнут носом Зеленского в дерьмо за совершенные им преступления. Увидите это сами, но позже», — отреагировал Александр.

«МУС держит нос по ветру», — прокомментировал новость еще один участник обсуждения.

«Правильно. Это не агрессия. Это медицинское мероприятие по профилактике и лечению вирусного заболевания. Заболевание называется «украинский нацизм». Очень тяжелое, но излечимое», — добавил Виктор.

«Просто руину (Украину. — О. П.) уже сливают», — считает Амина.

«На Россию со всех сторон летят обвинения в том, что она — «преступник», «террорист» и так далее. Почему не было подобных обвинений, когда США артобстрелом убивали мирных жителей в Сирии или когда Украина бомбила жителей Донбасса, терроризировала жителей ДНР и ЛНР? Как-то очень избирательно вешаются ярлыки в нашем мире…» — возмутился еще один из комментирующих.

«Что это с ними? Зима что ли близко?» — не понимает 1974.

«Весь мир с нами», — кричали украинцы», — с сарказмом прокомментировала «Весна».

«К бабке не ходи. Какая агрессия? Просто денацификация. Никакой агрессии», — написал Алексей Ш.

«Если это не агрессия, то какие [тогда] санкции?» — не понимает Дмитрий.

«На своей территории порядок наводим, никакой Украины не существует», — подытожил Алексей.